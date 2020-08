Minister práce Krajniak žiada dočasne stopnúť novelu zákona o sociálnom poistení

Ministerstvo práce a sociálnych vecí pod vedením Milana Krajniaka (Sme rodina) odporúča dočasne stopnúť rokovanie parlamentu o návrhu novely zákona o sociálnom poistení od poslankýň Petry Krištúfkovej (Sme rodina), Anny Zemanovej (SaS) a Kataríny Hatrákovej (OĽaNO).

Nech rozhodne ústavný súd

Podľa navrhovanej novely zákona sa matkám, ktoré sa narodili v rokoch 1957 až 1963, pri stanovení ich dôchodkového veku od novembra tohto roka odpočíta pol roka za každé vychované dieťa.

Poslanci parlamentu by podľa rezortu práce a sociálnych vecí mali v druhom a treťom čítaní o tejto novele rokovať až potom, ako v danej veci rozhodne Ústavný súd SR.

Vyplýva to zo stanoviska ministerstva práce a sociálnych vecí k poslaneckému návrhu novely zákona o sociálnom poistení od trojice koaličných poslankýň.

Otázka ústavnosti je kľúčová

Skupina poslancov NR SR podala na Ústavný súd SR návrh na začatie konania o súlade právnej úpravy dôchodkového veku s Ústavou Slovenskej republiky a Chartou základných práv Európskej únie.

„Predkladatelia poslaneckého návrhu majú za to, že až ich návrh zohľadňuje výchovu detí pri určovaní dôchodkového veku žien v súlade s Ústavou Slovenskej republiky,“ uvádza ministerstvo práce a sociálnych vecí.

Otázka ústavnosti platnej právnej úpravy znižovania dôchodkového veku je pritom podľa názoru ministerstva kľúčová.

„Poslaneckým návrhom sa totiž zasahuje do viacerých princípov právneho štátu s cieľom odstrániť subjektívne pociťované znevýhodnenie pri určovaní dôchodkového veku skupinou poistenkýň, ktorým sa v súlade so zákonom nezohľadňuje výchova detí,“ upozorňuje rezort.

Návrh má retroaktívne účinky

To, že sa počas jedného roka opätovne navrhuje upraviť dôchodkový vek, podľa ministerstva práce a sociálnych vecí samo o sebe neprispieva k právnej istote. Návrh novely zákona má pritom podľa rezortu retroaktívne účinky.

„Niektorí z dotknutých poistencov, ktorí podľa účinnej právnej úpravy ešte nedovŕšili dôchodkový vek, by v zmysle navrhovanej právnej úpravy dovŕšili dôchodkový vek pred momentom nadobudnutia účinnosti poslaneckého návrhu,“ varuje ministerstvo.

Ide o časť skupiny poistencov, ktorí vychovali jedno alebo dve deti a narodili sa v roku 1958. Zároveň by sa ešte väčšej skupine dotknutých poistencov spätne upravil ich dôchodkový vek, ktorý už podľa účinnej právnej úpravy dovŕšili.

„Pravá retroaktivita je v právnom štáte vnímaná ako nežiaduci zásah do princípu právnej istoty, pričom jej prípustnosť by mala byť do značnej miery odôvodnená nevyhnutnosťou takéhoto zásahu. Zákonodarca by sa teda mal primárne vysporiadať s otázkou, či uvedenej právnej úprave prizná retroaktívne účinky a to s dôrazom na ich odôvodniteľnosť a jednoznačný prospech pre poistencov,“ dodáva ministerstvo práce.