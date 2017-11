Minister Richter nemá pocit, že by mu voliči vyčítali kauzu Čistý deň

BRATISLAVA 15. novembra (WebNoviny.sk) – V tejto chvíli je absolútne všetko otvorené, povedal v stredu po rokovaní vlády minister práce Ján Richter na otázku, či ostane ministrom alebo generálnym manažérom strany Smer-SD.

„V tejto chvíli je absolútne všetko otvorené, vedú sa rokovania, rozhovory a hľadá sa riešenie,“ povedal na otázku, či by mal ostať generálnym manažérom a skončiť ako minister. Dodal, že generálnym manažérom je 17 rokov, a teda má isté skúsenosti, autoritu a je tak prirodzené, že sú od neho očakávania.

Má záujem plniť si úlohy

Pripomenul, že v nasledujúcich rokoch nás čakajú voľby do samospráv, eurovoľby, prezidentské voľby a parlamentné voľby. Na druhej strane dodal, že je minister s plnou zodpovednosťou a má záujem si plniť úlohy. Na otázku, či iba do snemu strany Smer-SD, ktorý je 9. decembra, Richter povedal, že v tejto chvíli nič nekonkretizuje. Pokiaľ je minister, nechce špekulovať o tom, kto by ho nahradil.

Denník Plus jeden deň v stredu napísal, že v strane sa hovorí o rozdelení pozícii ministra a generálneho manažéra. Ak by Richter chcel ostať ministrom, na poste generálneho manažéra by ho mal nahradiť podľa denníka Erik Tomáš.

Riadenie strany si vyžaduje väčšie úsilie

Smer-SD je podľa Richtera štandardná strana, ktorá má tisícky členov, štruktúry v každom okrese a kraji, mocenské pozície na úrovni komunál, regionál aj ústredie, a preto je celkom prirodzené, že riadenie takejto strany si vyžaduje možno väčšie úsilie, viac času.

„Je otázka, ako toto zabezpečiť, vedieme rokovania. Na sneme 9. decembra by mali padnúť nejaké závery. V tejto chvíli je absolútne všetko otvorené,“ povedal minister. Výsledky volieb do VÚC podľa neho nie sú zosobňované, v strane si robia analýzu.

„Treba zhodnotiť, ako na výsledok mohlo mať istý vplyv aj fungovanie centra, pôsobenie ministrov, čelných predstaviteľov strany,“ povedal s tým, že to je bežné.

Rozhodnutie po dohode s Ficom

„Akékoľvek rozhodnutie, ktoré prijmem, bude moje slobodné rozhodnutie a bude nasledovať po dohode s pánom predsedom,“ odpovedal na otázku, či ho v strane vyzvali na to, aby odstúpil. Richter takisto povedal, že nemá pocit, že by mu voliči vyčítali kauzu Čistý deň.

Podľa Richtera takisto v utorok na rokovaní všetci podpredsedovia strany ponúkli svoju abdikáciu. Premiér a predseda strany Robert Fico podľa Richtera abdikácie odmietol, povedal všetkým, že si váži ich prácu a majú jeho plnú dôveru. Podpredsedami strany Smer-SD sú Robert Kaliňák, Marek Maďarič, Peter Žiga, Peter Kažimír, Peter Pellegrini a Juraj Blanár.