Aktualizované: Minister Robert Kaliňák oznámil, že odstupuje z funkcie

aktualizované 12. marca 10:47

BRATISLAVA 12. marca (WebNoviny.sk) – Minister vnútra Robert Kaliňák (Smer-SD) oznámil, že rezignuje na svoju funkciu. Uviedol tak na pondelňajšej tlačovej konferencii, kde sa poďakoval všetkým pracovníkom, ktorí za 10 rokov jeho pôsobenia v rezorte vnútra odvádzali dobrú prácu.

Kaliňák chce odchodom pomôcť k stabilite

„Stabilita musí byť zachovaná a vnímam pozorne nielen situáciu v spoločnosti, ale aj požiadavky koaličných partnerov. Preto som sa rozhodol, že na svoju funkciu podpredsedu Vlády SR a ministra vnútra rezignujem. Verím, že aj týmto mojím krokom pomôžem k zachovaniu stability v krajine,“ uviedol Kaliňák dôvody svojho odchodu.

Pripomenul tiež, že je nutné vyšetriť dvojnásobnú úkladnú vraždu novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice. „Verím, že vyšetrovatelia dokážu tento prípad vyriešiť, už dokázali neraz aj v neľahkej pozícii doviesť do úspešného konca viacero komplikovaných káuz. Na záver by som sa rád poďakoval aj novinárom, s ktorými to nebolo vždy dobré, ale myslím si, že korektné,“ doplnil minister. Sám nevedel konkretizovať, kam povedú jeho ďalšie kroky, ani meno svojho nástupcu nechcel konkretizovať.

Ministerkou vnútra by mala byť Saková

Na rokovaní medzi predsedami Mosta-Híd Bélom Bugárom a Smeru-SD Robertom Ficom v sobotu Fico nesúhlasil s okamžitým odchodom Kaliňáka.

Po explicitnej požiadavke predstaviteľov Mosta-Híd a v záujme upokojenia situácie pred Republikovou radou Mosta-Híd sa však minister vnútra rozhodol odstúpiť. Policajný prezident Tibor Gašpar by zatiaľ odvolaný nemal byť, no očakáva sa, že tak urobí nový minister vnútra.

O tom, že minister Kaliňák odstúpi, ešte vo štvrtok ako prvá informovala agentúra SITA. Vo funkcii by ho mala nahradiť súčasná štátna tajomníčka rezortu Denisa Saková.