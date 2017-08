Minister školstva Peter Plavčan oznámi vo štvrtok svoju abdikáciu

BRATISLAVA 16. augusta (WebNoviny.sk) – Minister školstva Peter Plavčan oznámi vo štvrtok o 10:00 svoju abdikáciu. Na dnešnej tlačovej besede to vyhlásil predseda SNS Andrej Danko. Zároveň uviedol, že zásadné vyhlásenie ku koaličnej kríze dnes neposkytne.

Predseda vlády Robert Fico dnes uviedol, že minister školstva Peter Plavčan (nominant SNS) by mal skončiť vo funkcii. Tiež požiadal predsedu SNS Andreja Danka, aby predložil návrh na nového ministra školstva, a to v čo najkratšom čase. Dôvodom podľa Fica je, že udalosti, ktoré sa stali na ministerstve školstva, vyvolávajú pochybnosti v očiach verejnosti, či to vláda myslí s bojom proti netransparentnému a korupčnému správaniu sa vážne.