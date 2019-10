Minister spravodlivosti Gál dúfa, že súdy dospejú k právoplatnému rozsudku v kauze Kuciak v primeranom čase

Podľa ministra spravodlivosti Gábora Gála je určite dobrou správou, keď prokurátor dospel k záveru, že má dostatok dôkazov, aby vedel v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka obžalovať konkrétnych ľudí.

Obžaloba by mala byť podaná do konca októbra

Uviedol to dnes pre médiá v reakcii na medializované informácie, že obžalobu v kauze vraždy by dozorový prokurátor mal podať do konca októbra.

„Nič nie je horšie, ako keď spravodlivosť je nastolená neskoro,“ povedal s tým, že je úspechom pre orgány činné v trestnom konaní, že v prípade dospeli do tohto štádia.

„Dúfam, že aj súdy takto v primeranom časovom horizonte potom dospejú k právoplatnému rozsudku,“ dodal Gál.

Z objednávky vraždy je obvinený Kočner

Úrad špeciálnej prokuratúry v závere leta avizoval, že obžaloby v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírovej by mali byť podané na jeseň tohto roka. Policajný vyšetrovateľ ešte 8. marca vzniesol obvinenie voči Marianovi K. z objednávky vraždy.

Obvinený podnikateľ je momentálne vo väzbe v prípade miliónových zmeniek, ktorý sa už prejednáva pred súdom. V prípade vraždy novinára a jeho partnerky čelia obvineniu aj Tomáš Sz., Miroslav M. a Alena Zs. Pôvodne obvinený Zoltán A. bol vyčlenený na samostatné konanie a v prípade vystupuje ako svedok.

Obvinení a ich právni zástupcovia sa momentálne oboznamujú z obsahom vyšetrovacieho spisu.

Jána Kuciaka a jeho partnerku Martinu Kušnírovú zastrelili 21. februára minulého roka v ich rodinnom dome v obci Veľká Mača.