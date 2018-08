Minister spravodlivosti sa vzoprel Trumpovi pre vyšetrovanie údajného vplyvu Ruska vo voľbách

BRATISLAVA 24. augusta (WebNoviny.sk) – Vo Washingtone rastie napätie medzi prezidentom Donaldom Trumpom a jeho ministrom spravodlivosti Jeffom Sessionsom, ktorý sa vo štvrtok otvorene postavil proti svojmu šéfovi.

Po niekoľkých dňoch, počas ktorých naňho Trump útočil aj cez Twitter aj vo vyjadreniach pre médiá, Sessions vyhlásil, že tlaku zo strany prezidenta neustúpi a nikto mu nebude diktovať, ako má vykonávať svoju funkciu.

„Pokiaľ ja budem ministrom spravodlivosti, kroky tohto ministerstva nebudú nevhodne ovplyvňované na základe politických požiadaviek,“ vyhlásil Sessions.

Vzdal sa právomoci

Hlavným problémom medzi Trumpom a Sessionson je vyšetrovanie údajného zasahovania Ruska do americkej prezidentskej kampane v roku 2016, ktorá Trumpa vyniesla do kresla prezidenta, pričom podľa amerických tajných služieb a zistení amerických vyšetrovateľov sa tak stalo s podporou Ruska. Trump desiatky ráz vyzýval Sessionsa, aby toto vyšetrovanie zastavil, pretože podľa jeho názoru škodí krajine, no Sessions to vždy odmietol.

Minister spravodlivosti na Trumpovu požiadavku opakovane odpovedal s tým, že on sám ani nemá právomoc zastaviť vyšetrovanie vedené tímom špeciálneho vyšetrovateľa Roberta Muellera. Sessions sa totiž už pred vyše rokom rozhodol sám od seba vzdať právomocí súvisiacich s prácou tohto tímu, ktorý odvtedy spadá pod námestníka ministra spravodlivosti Roda Rosensteina.

Sessions vtedy argumentoval, že nechce mať nič spoločné s vyšetrovaním údajného vzťahu Ruska so súčasnou americkou administratívou, ktorej je sám súčasťou. Práve to mu Trump v týchto dňoch nevie odpustiť a stále sa k tejto téme vracia.

Trumpov pohľad na Sessionsa

„Je to veľmi, veľmi smutné. Jeff Sessions sa vzdal právomocí, a to nemal robiť. Alebo mi to mal dopredu povedať,“ vyhlásil tento týždeň Trump v rozhovore pre televíziu Fox News.

„Dokonca aj moji nepriatelia mi hovoria: ´Jeff Sessions ti mal povedať, že sa vzdá právomocí, a v tom prípade by si ho ani nevymenoval.´ Najprv zobral tú prácu (post ministra spravodlivosti – pozn. SITA) a potom povedal ´vzdávam sa právomocí´. Hovorím si: Čo je toto za človeka,“ popisoval Trump vo Fox News svoj aktuálny pohľad na Sessionsa.