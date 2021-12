Minister vnútra bude mať väčšiu právomoc pri výbere policajného prezidenta, bude ho môcť odvolať bez udania dôvodu

Vplyv ministra vnútra na výber a menovanie policajného prezidenta sa posilní. Vyplýva to z poslaneckej novely zákona o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby (SIS), Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) a Železničnej polície, ktorú v utorok podpísala prezidentka Zuzana Čaputová. Poslanci Národnej rady SR (NR SR) schválili novelu zákona koncom novembra.

Minister vnútra predloží po novom na verejné vypočutie kandidáta na funkciu prezidenta Policajného zboru parlamentnému výboru pre obranu a bezpečnosť. Výbor kandidáta vypočuje a minister vnútra sa následne rozhodne, či kandidáta vymenuje alebo nie.

Schválený pozmeňujúci návrh

Minister vnútra bude môcť policajného prezidenta odvolať z funkcie aj bez uvedenia dôvodu. Zmení sa aj spôsob vymenovania do funkcie riaditeľa Úradu inšpekčnej služby. Minister vnútra predloží kandidáta na verejné vypočutie výboru pre obranu a bezpečnosť a potom sám rozhodne, či kandidáta navrhne vláde na vymenovanie do funkcie.

Parlament schválil aj pozmeňujúci návrh, ktorý reaguje na výhrady prezidentky Zuzany Čaputovej k nedávno vetovanej novele zákona o štátnej službe a novele zákona o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, SIS, ZVJS a Železničnej polície.

Šéf polície sa nebude môcť preložiť

Podľa prijatého návrhu, ak si to vyžaduje dôležitý záujem štátnej služby, môže minister previesť nadriadeného na základe odôvodneného návrhu nadriadeného v priamej riadiacej pôsobnosti ministra na inú funkciu v tom istom mieste výkonu štátnej služby. Ak to nie je možné, tak môže preložiť nadriadeného na inú funkciu do iného miesta výkonu štátnej služby alebo do iného služobného úradu.

Ak ide o nadriadeného v priamej riadiacej pôsobnosti ministra, môže tak minister urobiť aj bez návrhu. Previesť alebo preložiť nie je možné prezidenta Policajného zboru, riaditeľa Úradu inšpekčnej služby a nadriadeného Zboru väzenskej a justičného stráže, okrem nadriadeného v priamej riadiacej pôsobnosti ministra spravodlivosti.