Minister vnútra Kaliňák nebude akceptovať Matovičove útoky a reči o policajnej šikane

POPRAD 9. novembra (WebNoviny.sk) – Minister vnútra Robert Kaliňák nebude tolerovať ovplyvňovanie a vyhrážanie sa ľuďom činným v trestnom konaní zo strany Igora Matoviča. Uviedol to na mimoriadnej tlačovej besede v Poprade, keď reagoval na dnešné vyjadrenie lídra hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) a opozičného poslanca Igora Matoviča v súvislosti s informáciami o vyšetrovaní jeho osoby pre možné krátenie daní.

„Myslím si, že v demokratickej spoločnosti je neakceptovateľné, aby politici útočili na policajtov a prokurátorov, nie je to nikde a nesmie to byť ani v Slovenskej republike,“ poznamenal Kaliňák. Zároveň avizoval prípravu adekvátnych právnych krokov na obranu týchto inštitúcií, nepôjde však o trestnoprávne kroky, využiť chce občianskoprávne inštitúty. Namiesto vyhýbania sa vypovedaniu by mal podľa jeho slov Matovič spolupracovať s orgánmi činnými v trestnom konaní.

Matovičov problém

„Pán Igor Matovič má dlhodobo svoj problém, ktorý si zavinil sám a ktorý sám na seba podal trestné oznámenie ešte v čase, keď nelegálne odpočúval Radoslava Prochádzku, a od toho času sa aj na jeho podnet vyšetrujú všetky veci súvisiace s financovaním politických strán, nielen jeho, ale aj ostatných, a firmy, ktorá poskytovala inzerciu, čo je jeho firma RegionPress,“ uviedol Kaliňák.

Ako ďalej povedal, do vyšetrovania nezasahuje, ani o týchto veciach nie je informovaný, s výnimkou vecí, ktoré sú ukončené a zverejnené. „Nesmieme a nikdy sme nekomentovali úkony polície, prokuratúry a súdu, to je útok priamo na Ústavu SR,“ poznamenal minister, podľa ktorého polícia koná a bude konať vždy rovnako ku všetkým.

„Rovnako si vyprosíme, aby niekto hovoril o policajnej šikane, a najmä človek, ktorý sám na seba používa rôzne metre, keď v iných prípadoch požaduje tvrdé tresty odňatia slobody pre páchateľov tej istej trestnej činnosti, ktorú spáchal sám, ale vo svojom prípade sa dožaduje beztrestnosti, respektíve podmienečnému trestu,“ povedal Kaliňák na margo Matovičovho právneho zástupcu Daniela Lipšica. Ten hovorí, že v prípade vyšetrovania ide zo strany Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) o úmyselnú šikanu predstaviteľa opozície.

Rôzne metre

Prezident Policajného zboru Tibor Gašpar sa ostro ohradil voči útokom na políciu zo strany Matoviča. „Nevyšetrovali sme ani jednu kauzu, ktorá súvisela s pánom Matovičom alebo s jeho spoločnosťami, spôsobom, že by sa nekomentovala médiami, že by sa mediálne komentovala činnosť vyšetrovateľa, ale hlavne vykresľovala sa v nepravdivých skutočnostiach, zavádzala sa verejnosť,“ povedal.

Poprel tiež, že by polícia posunula denníku Pravdu informácie o tomto konaní a na základe toho sa spustila kampaň voči Matovičovi. Zdôraznil, že v danej veci sa trestne koná už od apríla tohto roku, s Matovičom je však podľa Gašpara zlá komunikácia, keďže nereaguje na e-maily, telefonáty či predvolania. Prvýkrát tak bol podľa jeho slov vypočutý v auguste.

Kampaň voči Matovičovi

„Na základe jeho požiadavky, že chce mať pri výsluchu právneho zástupcu, sa dohodlo na pokračovaní výsluchu, ktorý sa konal 3. novembra na prezídiu,“ vysvetlil prezident PZ. „Pán Matovič bol vypočutý ako svedok, v tejto kauze nie je obvinený a jeho mediálna pozícia, že sa proti nemu koná policajný lynč na politickú objednávku, je len teatrálne divadlo,“ povedal Gašpar, podľa ktorého sa polícia zaoberá touto vecou od obdobia vyšetrovania zničenia účtovníctva v súvislosti s daňovými kontrolami vo firme RegionPress, ktorá je Matovičovov živnosťou.

Poslanec Matovič dnes počas brífingu v Bratislave uviedol, že dodnes žiadny daňový úrad nepredložil nijaký doklad o tom, že by krátil dane. V roku 2008, keď predával živnosť Igor Matovič-region Press, bolo na jej účte 120 miliónov vtedajších slovenských korún. Štyridsať miliónov z toho bolo zdanených a ďalších 80 zdanil dodatočne v marci 2009.

Živnosť následne predal za 5 000 eur plus finančnú čiastku, ktorá bola na účte. Matovič sa dnes vyjadril, že celá vec s vyšetrovaním má slúžiť na odvedenie pozornosti od porážky, ktorú vládna strana Smer-SD utrpela v sobotných krajských voľbách. Dôkazom je podľa neho aj to, že na výsluch vo veci bol predvolaný deň pred konaním volieb. Gašper v Poprade označil spájanie s voľbami do VÚC za úplný nezmysel. „Polícia mala vždy záujem vyšetrovať jeho kauzy diskrétne,“ poznamenal.

V súvislosti s predajom firmy Igora Matoviča regionPress začala polícia vyšetrovanie pre krátenie daní ešte v roku 2008, keď svoju firmu predal, ale príjem z predaja do daňového priznania nezahrnul. Štátu mala vzniknúť škoda viac ako pol milióna eur. Matovič bol v tejto súvislosti na polícii minulý piatok vypovedať. Za tento trestný čin hrozí páchateľovi trest od sedem do 12 rokov. Informoval o tom dnes denník Pravda.