Minister Žiga nemá dôvod Glváčovi neveriť v kauze jeho údajnej komunikácie s Alenou Zs.

BRATISLAVA 23. januára (WebNoviny.sk) – Minister hospodárstva Peter Žiga (Smer-SD) nemá dôvod neveriť podpredsedovi parlamentu Martinovi Glváčovi (Smer-SD).

Únik materiálov zo spisu

Uviedol to v stredu po rokovaní vlády na margo informácii o komunikácii Glváča s obvinenou z objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka Alenou Zs.

„Neviem presne, čo je obsahom komunikácie, pretože všetko, čo sa zatiaľ objavuje, je buď pravda, alebo nepravda. Mám pocit, že nám unikajú z policajného spisu materiály a pomaly mám pocit, že niektoré denníky majú v spise vyslaných redaktorov. Pokiaľ to je pravda,“ uviedol s tým, že ak to pravda nie je, tak všetko sú len hypotézy o tom, či komunikácia bola, alebo nie.

Podľa Žigu Glváč tento týždeň poskytne viac informácii o tejto kauzy. Minister verí aj vyjadreniu Glváča, že komunikoval prostredníctvom tretích osôb. „Nemám dôvod mu neveriť,“ povedal Žiga.

Fotografie mohli byť verejne dostupné

Zároveň si myslí, že fotky, ktoré podľa zverejnených informácii posielal obvinenej, mohli byť aj verejne dostupné na instagrame alebo na Facebooku.

„Ja nepoznám obsah tej komunikácie. Ak to bola osobná komunikácia, asi to nie je problém, pretože ja si môžem písať s niekým a nemusím vedieť, že to bola problematická osoba. Neviem, či ho diskvalifikuje tá jeho komunikácia,“ dodal Žiga.

Podpredseda Národnej rady SR za Smer-SD Martin Glváč podľa medializovaných informácií komunikoval s Alenou Zs., obvinenou z objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka. Vyšetrovateľ zisťoval, s kým všetkým Alena Zs. udržiavala kontakty alebo vzťahy a podpredseda parlamentu Martin Glváč bol jedným z jej priateľov.