Žiga požiadal advokátsku komoru o vyjadrenie k výške odmeny za spor o Gabčíkovo

BRATISLAVA 4. októbra (WebNoviny.sk) – Minister hospodárstva Peter Žiga požiadal Slovenskú advokátsku komoru o vyjadrenie k 64-miliónovej odmene pre advokátsku kanceláriu Radomíra Bžána za vyhratý medzinárodný súdny spor o Vodnú elektráreň Gabčíkovo (VEG).

„Požiadal som komoru, aby sa vyjadrila k výške odmeny, čo je obvyklé v takýchto prípadoch, pretože naozaj Slovensko historicky nikdy nečelilo takémuto sporu. A historicky nemáme skúsenosti, a ja ako minister hospodárstva ani nevyštudovaný právnik, tak vôbec nemám predstavu. A počúvať názory opozície alebo možno nejakých advokátskych kancelárií je jedna vec a potom dostať hodnovernú informáciu od autority, ktorá zastrešuje advokátov na Slovensku, je druhá vec,“ povedal minister v stredu po rokovaní vlády.

Merítko pri rokovaniach o odmene

Názor advokátskej komory bude podľa ministra Žigu merítkom pri rokovaniach s advokátskou kanceláriou Radomíra Bžána o znížení odmeny. „Požiadal som autoritu, ktorá je najvyššia na Slovensku, aby sa vyjadrila k oprávnenosti alebo k tomu, aká výška odmeny je primeraná. Myslím si, že by to mohlo byť niekde na úrovni jedného až dvoch percent (podiel odmeny – pozn. red.). Neviem, ako sa pohybujú takéto odmeny,“ podotkol Žiga.

Minister nevylúčil, že v spoločnosti MH Manažment, ktorá zmluvu s advokátskou kanceláriou podpísala, vyvodí voči niektorým predstaviteľom vo vedúcich funkciách zodpovednosť. „Keď príde ten čas, vyvodím zodpovednosť. Predstavitelia MH Manažment majú ešte priestor na rokovanie o výške odmeny. Uznávam, že mohlo dôjsť k chybe, zároveň hovorím o tom, že Slovensko vyhralo 700-miliónový spor. Nepredbiehajme, počkám na výsledky rokovaní, potom sa k tomu vyjadrím,“ konštatoval Žiga.

Advokátska kancelária je otvorená dohode

Podľa ministra by sa mohli rokovania o konečnej výške odmeny ukončiť do niekoľkých týždňov. „Advokátska kancelária povedala, že je pripravená rokovať o tejto sume. Požiadala nás, aby sme počkali na rozhodnutie rozhodcovského súdu z Viedne o priznaní trov súdneho konania a je pripravená rokovať o tom. V októbri by mal rozhodnúť rozhodcovský súd o výške súdnych trov. Advokátska kancelária pána Bžána nás požiadala, aby sme dovtedy počkali s rokovaním o výške tejto sumy. Myslím, že to padne v najbližších dňoch, týždňoch,“ uzavrel Žiga.