Ministerka Kolíková urobí všetko pre to, aby reforma súdnej mapy prešla parlamentom

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (nom. SaS) urobí všetko pre to, aby ňou navrhovaná reforma súdnej mapy prešla parlamentom. Uviedla to v reakcii na to, že v stredu reformu odobrila vláda. Koaliční poslanci však k návrhu adresovali viacero námietok.

„Budem sa snažiť do prvého čítania v parlamente všetky pripomienky, ktoré sú kľúčové pre podporu v parlamente, vyriešiť,“ povedala Kolíková s tým, že už má pripravený zoznam pripomienok, ktoré majú aj jej podporu a rešpektujú ciele súdnej reformy. „Budú sa riešiť pozmeňovacími návrhmi v parlamente,“ vysvetlila.

Pokiaľ ide o kritiku, že reforma zatiaľ neobsahuje systém správnych súdov, podľa Kolíkovej je najskôr potrebné definitívne určiť model prvostupňových a odvolacích súdov. Keďže v stredu schválená reforma čakala na prejednanie vládou dva mesiace, nebolo podľa ministerky možné posúvať sa ďalej.

„Nedala sa táto úloha splniť skôr,“ dodala Kolíková s tým, že napriek tomu je už pre oblasť správnych súdov vypracovaný návrh zákona.

Poslanci koaličnej strany Za ľudí Jana Žitňanská a Juraj Šeliga v stredu pre médiá uviedli, že reforma súdnej mapy neprejde cez Národnú radu SR (NR SR) v takej podobe, v akej ju v stredu schválila vláda. Koalícia podľa nich uzatvorila politickú dohodu, že rokovania k súdnej mape budú pokračovať.