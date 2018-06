Ministerka Laššáková chce zvýšiť ochranu novinárov, riešením má byť špeciálna pracovná skupina

BRATISLAVA 20. júna (WebNoviny.sk) – Právnou ochranou novinárov sa bude zaoberať špeciálna pracovná skupina pod Radou vlády SR pre kultúru. Rada, ktorej predsedá ministerka kultúry Ľubica Laššáková, schválila vytvorenie štyroch špeciálnych dočasných pracovných skupín.

Kompetencie pracovnej skupiny

Zamerajú sa na právnu ochranu novinárov, zákon o múzeách a galériách a archívne kultúrne dedičstvo, ako aj vyhodnotenie dvojročnej praxe s titulkovaním pre ľudí so sluchovým postihnutím. Všetky pracovné skupiny sú zložené z expertov inštitúcií, združení, asociácií a príslušných ministerstiev, agentúru SITA o tom informovala hovorkyňa Ministerstva kultúry (MK) SR Janka Burdová.

Dočasná pracovná skupina pre právnu ochranu novinárov sa zameria na doplnenie súčasných právnych noriem a prepojenie trestnoprávnej regulácie a právnej regulácie médií. Pripraví vymedzenie pojmu novinár a právne definovanie osobitného postavenia novinára z hľadiska ochrany zdroja, ako aj ochrany samotného novinára.

Vecným garantom dočasnej pracovnej skupiny bude Výbor pre médiá Rady vlády SR pre kultúru. Členmi pracovnej skupiny sú zástupcovia ministerstiev kultúry, spravodlivosti, vnútra, zahraničných vecí a európskych záležitostí, Generálnej prokuratúry SR, Rady pre vysielanie a retransmisiu, Slovenskej asociácie novinárov, Slovenského syndikátu novinárov, Asociácie vydavateľov tlače, Asociácie nezávislých rozhlasových a televíznych staníc Slovenska, Asociácie na ochranu novinárskej etiky v Slovenskej republike a Združenia pre internetovú reklamu IAB Slovakia.

Potreba doplnenia noriem

Ministerka kultúry Ľubica Laššáková (Smer-SD) sa 18. mája stretla so zástupcami vydavateľov a so šéfredaktormi a zhodla sa sa s nimi na tom, že novinári by mali byť pri svojej práci viac chránení. Konkrétne sa „dohodli na potrebe doplnenia súčasných právnych noriem na posilnenie ochrany novinárov pri výkone ich práce a zároveň ich zodpovednosti za publikované informácie“.

Informovali o tom v spoločnom komuniké. Rokovanie sa konalo ako reakcia na predošlé stanovisko Asociácie vydavateľov tlače a šéfredaktorov slovenských médií, ktoré kritizovalo odobratie mobilného telefónu českej investigatívnej novinárke Pavle Holcovej.

Ako ďalej v dnešnej tlačovej správe informovalo MK SR, odstránenie prípadných problémov a celkové zhodnotenie dvojročnej účinnosti vyhlášky o titulkoch pre osoby so sluchovým postihnutím je cieľom novovzniknutej dočasnej pracovnej skupiny pre vyhodnocovanie aplikácie právnej úpravy v prospech osôb so zdravotným postihnutím s osobitným ohľadom na autorské a mediálne právo.

Tlmočenie do znakovej reči

Skupina bude fungovať s tlmočníkom pre znakovú reč. Spolu s MK SR sa do hodnotenia zapoja aj ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, Úrad Komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím, Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR, Trnavská asociácia sluchovo postihnutých, EFFETA – stredisko sv. Františka Saleského ANEPS – Asociácia nepočujúcich Slovenska a Myslím – centrum kultúry pre nepočujúcich.

Súčasťou hodnotenia budú aj subjekty pôsobiace v oblasti vysielania a retransmisie, a to Rada pre vysielanie a retransmisiu, RTVS, TV Markíza, TV JOJ, Asociácia prevádzkovateľov káblových telekomunikácií, Asociácia nezávislých rozhlasových a televíznych staníc a Slovenská asociácia pre káblové telekomunikácie.

Nový zákon alebo novela zákona o múzeách a o galériách má byť výsledkom práce dočasnej pracovnej skupiny pre zákon o múzeách a galériách. Na návrhu zákona o múzeách a galériách budú spolu s expertmi ministerstva kultúry pracovať zástupcovia Slovenskej národnej galérie, Slovenského národného múzea, zástupcovia Zväzu múzeí na Slovensku, Rady galérií Slovenska, pamiatkovej inšpekcie MK SR, ZMOS-u, SK8, Únie miest Slovenska, Slovenského technického múzea a Vojenského historického ústavu.

Posilnená ochrana kultúrneho dedičstva

Systémovo posilniť ochranu kultúrneho dedičstva ako jedinečného zdroja poznania histórie má podľa MK SR aj dočasná pracovná skupina pre archívne kultúrne dedičstvo. Tá určí legislatívne prostredie a nadväzné právne normy oblasti archívneho kultúrneho dedičstva.

Dočasnú pracovnú skupina pre archívne kultúrne dedičstvo vytvoria MK SR, Slovenská národná galéria, Slovenské národné múzeum, Pamiatkový úrad SR, Múzeum SNP, Slovenský filmový ústav, Slovenská národná knižnica, RTVS, Zväz múzeí na Slovensku, Rada galérií Slovenska, ZMOS, SK8, Únia miest Slovenska a Matica Slovenská.