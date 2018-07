Ministerka Lubyová chce zapojiť mládež do verejného a politického života, pripraví novelu zákona

BRATISLAVA 4. júla (WebNoviny.sk) – Tento rok sa pripraví novela zákona o mládeži. Povedala to pred stredajším rokovaním vlády v Bardejove ministerka školstva Martina Lubyová s tým, že novela zákona vznikne na základe dohody s reprezentatívnymi organizáciami mládeže.

„Som naozaj za to, aby sa mladí ľudia oveľa výraznejšie zapájali do verejného života a dokonca do politického života. Správa o mládeži, ktorú sme nedávno predstavili, hovorí o tom, že u nás je nízka zapojenosť mladých ľudí do takýchto klasických foriem verejného života, najmä politických,“ ozrejmila šéfka rezortu školstva.

Zlepšenie v oblasti zamestnanosti

Vysoké školy majú tri reprezentácie – Slovenskú rektorskú konferenciu, Študentskú radu vysokých škôl a Radu vysokých škôl. Lubyová by si niečo obdobné vedela predstaviť vo sfére mládeže.

Správu o mládeži predstavila ministerka školstva 21. júna a má deväť kapitol – vzdelávanie, zamestnanosť, tvorivosť a podnikavosť, participácia, mládež a svet, zdravie a zdravotný štýl, inklúzia, dobrovoľníctvo mládeže a práca s mládežou.

Riaditeľ odboru mládeže ministerstva školstva Ivan Hromada vyzdvihol najmä zlepšenie v oblasti zamestnanosti.

Negatívne trendy

„Kým v roku 2012 žiadalo o prácu 53 percent mladých ľudí, dnes ich počet klesol na 27 percent. Je to obrovský progres. Môžu za to najmä projekty ministerstva práce, oživenie ekonomiky, ale aj zapájanie študentov a škôl do duálneho vzdelávania,“ ozrejmil Hromada.

Reprezentatívne prieskumy zverejnené v roku 2015 naznačujú aj závažné negatívne trendy. „Patrí medzi ne napríklad, že takmer u polovice 11-ročných školákov chýbajú rodičovské pravidlá o sledovaní televízie, alebo že tretina školákov nemá nijako organizovaný voľný čas,“ povedal Hromada.