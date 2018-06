Ministerka Lubyová by mala podľa SaS učiteľom vysvetliť, prečo sa neriešia problémy v školstve

BRATISLAVA 22. júna (WebNoviny.sk) – Psou povinnosťou ministerky je vysvetliť učiteľom, čo v rezorte robí a prečo sa problémy v školstve neriešia, vyhlásil poslanec NR SR a tímlíder strany Sloboda a Solidarita (SaS) pre školstvo Branislav Gröhling po tom, ako Iniciatíva slovenských učiteľov pri poslednom proteste predložila ministerke školstva Martine Lubyovej otázky, ktoré poukazujú na katastrofálny stav školstva na Slovensku. Zatiaľ sa však odpovedí zo strany ministerky nedočkali.

„Je to jej rezort a jej zodpovednosť. Mala by teda vysvetliť, akú prácu na ministerstve robí, keďže po dvoch rokoch vlády Smeru, SNS a Mosta-Híd nevidíme v školstve žiadne zmeny,“ povedal Gröhling. Agentúru SITA informovala hovorkyňa SaS Katarína Svrčeková.

Viaceré otázky učiteľov

Učitelia sa okrem iného ministerky školstva pýtali, prečo nezvýšila razantne platy učiteľom, nezjednotila financovanie školstva, nevyriešila postavenie rady školy alebo prečo nezačala zlučovať organizácie v školstve.

„Veľmi sa prihovárame aj za požiadavku navýšiť počet asistentov učiteľa a ďalších odborných zamestnancov v školách. Toto je potrebné zabezpečiť, ak chceme, aby bolo inkluzívne vzdelávanie úspešné,“ tvrdí poslankyňa NR SR za SaS a odborníčka na inkluzívne vzdelávanie Zuzana Zimenová.

Podľa Gröhlinga ide o legitímne otázky, ktoré poukazujú na to, že ministerstvo nakopené problémy v školstve nerieši, len ich pred sebou stále tlačí.

„My sme už v januári navrhli zvýšiť nástupný plat učiteľa o viac ako 200 eur – na úroveň 912 eur. Chceme, aby sa vyrovnal priemernej mzde v hospodárstve a bol pre učiteľov atraktívnejší, lebo iba tak dostaneme mladú krv do školstva,“ povedal poslanec a dodal, že v parlamente SaS predkladala návrh na zjednotenie financovania školstva či otvorenie trhu s učebnicami.

„Ak ministerka Lubyová chce, môže sa inšpirovať našimi návrhmi a môže ich prevziať. Musí však reagovať na otázky učiteľov a priniesť riešenia. Je to predsa jej práca a mali by sme konečne vidieť jej výsledky,“ uzavrel Gröhling.

Protest Začnite konať!

Iniciatíva slovenských učiteľov a študenti z iniciatívy Nie je nám to jedno protestovali 18. júna pred ministerstvom školstva a žiadali odpoveď na 11 otázok. Na otázku o zvyšovaní platov Lubyová odpovedala, že zvyšovanie platov o pevnú sumu nepovažuje za dobrý nápad.

„Zvyšovanie platov o pevné sumy sa bežne nerobí. Potom môže nastať to, že ľudia, ktorí majú malý základ, môžu dostať percentuálne oveľa viac a tí, ktorí majú viac, dostanú menej. Vedie to k nivelizácii platov, čo pôsobí demotivačne,“ vysvetlila Lubyová s tým, že „potom sa ozývajú učitelia, ktorí odpracovali viac rokov a rastie im profil, že to narúša pomery v systéme. Takéto navyšovanie nie je systémové, preto sa platy vždy navyšujú percentuálne“.