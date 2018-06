Ministerka Lubyová odvolala riaditeľa detského centra, novou dočasnou šéfkou je Motlová

BRATISLAVA 26. júna (WebNoviny.sk) – Novou dočasnou riaditeľkou Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie bude Janette Motlová.

Oznámila to v utorok na brífingu ministerka školstva Martina Lubyová s tým, že k dnešnému dňu odvolala doterajšieho riaditeľa ústavu Petra Lukáča a do šiestich mesiacov vyhlási výberové konanie na post riaditeľa. Podľa slov ministerky je Motlová skúsená a vzdelaná, preto je vhodná kandidátka.

„Som rada, že prijala môj návrh. Má množstvo skúsenosti s inkluzívnými projektmi aj s ministerstvom školstva. Dlho pôsobila v Slovenskom inštitúte mládeže IUVENTA,“ ozrejmila šéfka rezortu školstva.

„Je na ľuďoch, či usúdia, že budem prínosom. Chcem vtiahnuť do ústavu nadšenie a spoluprácu so zamestnancami. Budem sa uchádzať aj o post riaditeľky vo výberovom konaní,“ povedala na margo svojho menovania do funkcie dočasnej riaditeľky Motlová.

Neohlásená návšteva Lubyovej

Lubyová bola v utorok 19. júna na neohlásenej návšteve Detského centra Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP), v ktorom podalo výpoveď 25 zamestnancov. Lubyová so situáciou nebola je spokojná.

„Videla som tam veci, ktoré ma zaujali. Už v minulosti sme riešili takým manažérskym spôsobom niektoré problémy s riaditeľom ústavu. A dodnes sa niektoré problémy nevyriešili,“ povedala Lubyová po minulotýždňovom rokovaní vlády s tým, že počas návštevy ústavu zistila, že tam na báze občianskeho združenia funguje škôlka v rámci denného centra, ktorá nie je metodicky ukotvená v zákone. Podľa jej slov nemá ani povolenie, aby fungovala.

„Našla som tam deti, ktoré tam chodia. Aj rodičia sú zrejme zavádzaní v tom, že toto zariadenie je škôlka, ale nie je zaradené v sieti materských škôl, rovnako to nie je ani elokované pracovisko,“ vysvetlila ministerka a dodala, že do výskumného ústavu išla pre to, že sa táto pracovno-právna záležitosť začala medializovať.

Prieskum poslancov parlamentu

Členovia Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport boli v pondelok 18. júna vo výskumnom ústave na poslaneckom prieskume a vyzvali Lubyovú, aby situáciu riešila. „Poslanecký prieskum nás nepresvedčil, že sa situácia kompetentne rieši. Keď tretina zamestnancov odíde z ústavu, svedčí to o jeho zlom manažmente,“ povedala poslankyňa za hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti Veronika Remišová.

Rozhodnutie odvolať z postu riaditeľa Petra Lukáča vítajú aj opozičné parlamentné strany Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) a Sloboda a Solidarita (SaS).

„Poslanci dúfajú, že nová riaditeľka v čo najkratšom čase skonsoliduje situáciu vo výskumnom ústave a zastaví exodus vedeckých pracovníkov a kolaps Detského centra, ktoré poskytuje diagnostické a terapeutické služby deťom so špeciálnymi potrebami,“ píše sa v stanovisku OĽaNO. Poslanec Národnej rady SR Branislav Gröhling (SaS) sa domnieva, že reakcia rezortu školstva prišla neskoro a tiež vyjadril obavy, že podobným tempom sa situácia v školstve nepohne smerom k lepšiemu.

„Až po tom, ako sme sa témy ujali, upozornili na nedostatky a iniciovali poslanecký prieskum vo VÚDPaP, začala ministerka školstva hasiť problém. Rozhýbala sa neskoro. Takýmto tempom a konaním až na podnety opozičných poslancov sa Slovenskej národnej strane nikdy nepodarí dostať slovenské školstvo na vyššiu úroveň,“ povedal Gröhling.

Výpoveď viacerých pracovníkov

Viacerí pracovníci Detského centra výskumného ústavu dali k 11. júnu výpoveď. Dôvodom bolo „hlboké pobúrenie z mocenských zásahov, ktorými vedenie ústavu likviduje celé oblasti poskytovanej starostlivosti a výrazne okliešťuje jedinečný, multidisciplinárny charakter nášho pracoviska. Za takýchto okolností nie sme schopní garantovať úroveň starostlivosti, ktorú od nás naši klienti právom očakávajú. Preto sme sa rozhodli podať výpoveď,“ píše sa v tlačovej správe, ktorú agentúre SITA zaslala spoluzakladateľka a vedúca centra Magdaléna Špotáková.

Ako dodala, neočakávané výpovede totiž dostali viacerí pracovníci, medzi nimi psychológ, špeciálny pedagóg a sociálna poradkyňa, ktorých odbornosť a osobný vklad sú pre fungovanie takéhoto centra nevyhnutné. „Ako dôvod výpovedí sú uvedené organizačné zmeny, tie však neboli s nikým z pracovníkov centra prerokované a dodnes nás s nimi nikto neoboznámil“.