Ministerka Lubyová predstavila donkichotský plán, národný program vzdelávania je pre SaS utópiou

BRATISLAVA 6. júna (WebNoviny.sk) – Národný program rozvoja vzdelávania a výchovy ku kvalitnejšiemu vzdelávaniu nepomôže. Povedal to tieňový minister školstva za hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Miroslava Sopko.

Naháňanie politických bodov

„Kľúčový program, ktorý má pomôcť našim žiakom dosiahnuť kvalitnejšie vzdelanie, a teda lepšie príležitosti nájsť si dobrú prácu, ostával utajený niekde na ministerstve v šuplíku. Jeho nezmyselné utajovanie pred odbornou verejnosťou, a teda aj chýbajúca diskusia, sa môže podpísať pod kvalitu reforiem, na čo o niekoľko rokov doplatia tí najmladší, ktorí nedostanú kvalitné vzdelanie,“ upozornil Sopko. Agentúre SITA stanovisko poskytol hovorca hnutia OĽaNO Matúš Bystriansky.

Podľa Sopka aj tento postup vládnej koalície dokazuje, že jej členom nikdy nešlo o razantné zmeny vo vzdelávaní. „Koalícii ide len o naháňanie politických bodov, aby sa za každú cenu udržala pri moci. Na to však budeme doplácať stále zhoršujúcimi sa výsledkami našich žiakov tam, kde sa neustále viac prejavuje sociálna i regionálna nerovnosť,“ povedal Sopko na margo výsledkov testovania deviatakov, v ktorom žiaci z najmenej rozvinutých regiónov dosiahli katastrofálne výsledky.

„V prvom rade je to politická zodpovednosť lídrov vládnej koalície, a najmä Slovenskej národnej strany (SNS), ktorá má v súčasnosti v rukách rezort školstva. Zatiaľ sme z ich strany nezaregistrovali reálny záujem vykonať nevyhnutné kroky, ktoré prinesú revolúciu v investovaní do vzdelávania, do učiteľov a všetkých ostatných zamestnancov školstva, a v prvom rade do vzdelávacích potrieb našich detí,“ uzavrel Sopko.

Žiadne zlepšenie nepríde

Podpredsedníčka výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport Veronika Remišová označila prístup ministerstva k reforme za nekoncepčný a zle manažérsky zvládnutý.

„Ministerka najskôr odmietla reformu svojho predchodcu ako nepoužiteľnú, hoci sa týmto materiálom odborná verejnosť zaoberala viac ako rok. Následne začala pracovať na svojom vlastnom materiáli a tajila zloženie pracovnej skupiny, ako aj samotný proces. O obsahovej stránke neinformovala ani parlamentný výbor, ani širšiu odbornú verejnosť a dnes predložila donkichotský plán reformy, do ktorej chce investovať deväť miliárd eur, čo je oproti súčasnosti takmer deväťnásobné navýšenie finančných prostriedkov,“ povedala Remišová.

Podľa nej sa všetci: „Zhodneme na tom, že školstvo potrebuje viac peňazí, ale predložiť utopistické plány bez finančného krytia a politickej podpory je plytvaním času a energie všetkých, ktorí sa školstvu venujú. Už dnes je jasné, že v rezorte školstva pod vedením SNS sa do konca volebného obdobia žiadne zásadné zlepšenie neuskutoční,“ uzavrela poslankyňa hnutia OĽaNO.

Ciele programu

Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania má určiť smerovanie slovenského školstva na nasledujúcich desať rokov. Slovenské školstvo trápia najviac tri indikátory, a to zlé výsledky 15-ročných žiakov v medzinárodných testovaniach, nedostatočné vzdelávanie v ranom detstve a slabá účasť dospelých na celoživotnom vzdelávaní. Cieľom Národného programu rozvoja vzdelávania a výchovy je tieto ukazovatele zlepšiť.

V materiáli je desať čiastkových cieľov a 105 opatrení. Tie sú rozpracované do Implementačného plánu, ktorý pozostáva z piatich dvojročných na seba nadväzujúcich akčných plánov. Program vychádza z autorského dokumentu Učiace sa Slovensko, programového vyhlásenia vlády SR a správy o stave školstva, ktorá bola vypracovaná počas funkčného obdobia ministra školstva Dušana Čaploviča.