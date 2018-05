Ministerka Matečná je hluchá k sťažnostiam utláčaných farmárov, vyhlásila v parlamente Zemanová

BRATISLAVA 24. mája (WebNoviny.sk) – Ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná už nemá morálne právo byť ministerkou, sklamala vo funkcii ministerky pôdohospodárstva, lebo viac ako mafiánske praktiky na poliach sa zaujímala o vlastnú publicitu a situáciu hrubo podceňuje. Uviedla to vo svojom vystúpení v pléne parlamentu opozičná poslankyňa za SaS Anna Zemanová.

„Ministerka Matečná je hluchá k sťažnostiam utláčaných farmárov, ale pred kamerami predstiera, že je človekom z ľudu. Gabriela Matečná neurobila nič, aby skrížila cestu podvodníkom s agrodotáciami. Vyjadrovať sa k problému začala až vtedy, keď sa škandál na základe práce novinárov stal vecou verejnou,“ vyhlásila Zemanová.

Súčasť korupčnej schémy

Podľa poslankyne Matečná sklamala aj vo funkcii generálnej riaditeľky Slovenského pozemkového fondu. „Bola súčasťou korupčnej schémy, v ktorej sa určití reštituenti dostali k pozemkom len vtedy, ak ich následne pod cenu odpredali lobistom, spriazneným s vedením fondu,“ uviedla Zemanová.

Podľa nej existuje dôvodné podozrenie, že vďaka tomuto kriminálnemu systému, ktorý udržiavali pri živote Ficove vlády, sa dostali k lukratívnym parcelám aj osoby blízke strane Smer-SD.

Podľa nej tu nejde o ukrivdených jednotlivcov, ale minimálne o 19-tisíc žiadateľov o dotácie v systéme, 280 individuálnych signatárov protestnej Košickej výzvy, 40 organizácií, ktoré zastupujú dvetisíc poľnohospodárov a ktorí sa pridali k výzve.

Priamo zodpovedná za stav na PPA

Zemanová je presvedčená, že ministerka je priamo zodpovedná za stav na PPA a spolu s jej odchodom musí odísť zo svojej funkcie aj generálny riaditeľ Poľnohospodárskej platobnej agentúry (PPA).

„Juraj Kožuch pred svojim vymenovaním pracoval v tej istej organizácii ako riaditeľ odboru priamych platieb a nesie zodpovednosť za masívne rozkrádanie dotácií, do ktorého je zapletená aj firma bývalej poslankyne Smeru Ľubica Rošková. Generálny riaditeľ Kožuch zároveň spadá do okruhu podozrivých, pretože je dôvodné podozrenie, že trestný čin subvenčného podvodu bol vykonaný organizovanou skupinou. To znamená, že môže byť prekážkou objektívneho vyšetrovania,“ priblížila Zemanová.

„Pani ministerka Matečná, ak tvrdíte, že máte úprimný záujem na objektívnom vyšetrení podozrení, mali ste svoje slová potvrdiť aj skutkami,“ dodala.