Ministerka Remišová vymenovala nového šéfa NASES, čakajú ho tri základné úlohy

aktualizované 18. augusta, 12:38

Novým generálnym riaditeľom Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby (NASES) sa stal Pavel Karel. V utorok ho do tejto funkcie vymenovala vicepremiérka a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová, pod ktorej rezort agentúra spadá. Pred novým vedením stoja podľa nej tri základné úlohy.

Férové výberové konanie

„V prvom rade je to zlepšiť zásadným spôsobom služby občanom,“ skonštatovala. Ďalej vyzdvihla zefektívnenie činností a zníženie závislosti štátu od externých dodávateľov.

Výberové konanie na nového šéfa NASES bolo vyhlásené 29. júna, uchádzači mohli prihlášky zasielať do 13. júla. Prihlásilo sa 30 záujemcov, 18 splnilo kritériá a 13-ti sa zúčastnili na osobnom pohovore. Všetci kandidáti museli vopred súhlasiť s tým, že ich vízie a prezentácie budú zverejnené. Do výberového procesu sa zapojili tiež štyri odborné organizácie z IT sektora. Ako doplnila Remišová, výberové konanie bolo podľa nej férové, transparentné a otvorené.

Zrelý a skúsený manažér

Podľa štátneho tajomníka rezortu Mareka Antala bol Pavel Karel jednoznačným víťazom. Označil ho za zrelého a skúseného manažéra, ktorý je na túto úlohu pripravený. Karel pôsobil v Slovenskej akadémii vied, v Tatra banke aj v spoločnosti IBM. Posledných desať rokov pracoval vo vlastnej konzultačnej firme.

„Čo sa týka IT, z každého rožku trošku. Je to správny človek na správnom mieste,“ zhodnotil Antal. Samotný Karel avizoval v agentúre dôslednú inventarizáciu skúseností a zručností zamestnancov, ale aj prevzatie kontroly nad architektúrou jednotlivých systémov a väčšie zameranie na občana.

Rašimu sa nepozdáva firma nového šéfa

Poslanec Národnej rady SR Richard Raši v reakcii na predstavenie nového šéfa NASES poukázal na viac ako 70-tisícovú stratu jeho firmy za minulý rok. „Keď sa pozriete na finančné výsledky jeho firmy, napríklad v roku 2016 dosiahla tržby vo výške 570 000 eur, ale daň zaplatila iba vo výške necelých 3000 eur. Pri konzultačnej firme s dvoma zamestnancami, je to veľmi málo a verím, že to finančná správa pri daňovej kontrole preverí. A aj od toho bude závisieť, či nový riaditeľ NASES dostane bezpečnostnú previerku, ktorú vraj ministerka Remišová požaduje,“ uviedol Raši. Zároveň sa mu nepozdáva tvrdenie Karela o tom, že jeho firma mala jednu malú zákazku od štátu, ale v referenciách má logá Finančnej správy, Sociálnej poisťovne, aj Slovenskej akadémie vied.

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby plní úlohy v oblasti informatizácie spoločnosti. Prevádzkuje napríklad vládnu sieť Govnet a Ústredný portál verejnej správy – slovensko.sk. Od 17. júna bola riadením NASES poverená Jana Galová. Začiatkom leta v agentúre zasahovala Národná kriminálna agentúra. Podľa Remišovej v tejto veci stále prebieha vyšetrovanie a polícia začala dve trestné konania.