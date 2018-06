Ministerka vnútra Saková chce byť autonómna, Lučanský podľa nej nie je pravou rukou Kaliňáka

BRATISLAVA 3. júna (WebNoviny.sk) – Nový policajný prezident Milan Lučanský podľa ministerky vnútra Denisy Sakovej nie je pravou rukou exministra vnútra Roberta Kaliňáka. Uviedla to v diskusnej relácii televízie TA3 V politike. Saková zároveň vyhlásila, že výber Lučanského s Kaliňákom nekonzultovala.

„Pán poslanec Kaliňák je rád, že si užíva voľné chvíle s rodinou a nemyslím si, že očakáva, že mu niekto bude volať, aby rozhodoval o veciach, ktoré desať rokov robil,“ povedala a dodala, že nekonzultuje svoje rozhodnutia a chce byť autonómna. „Keby som hneď potrebovala nejakú radu, pán Kaliňák bol najdlhšie slúžiacim ministrom vnútra,” povedala Saková a ako príklad témy, v ktorej by sa poradila je oblasť migrácie. “Nekonzultujem moje rozhodnutia, konzultujem niektoré témy, ktoré sa historicky vyvíjajú,” priblížila Saková, ktorá chce, aby ju ľudia hodnotili na základe jej výsledkov.

Lučanský má k apartmánu na Floride všetky doklady

Ministerka pripomenula úspechy Lučanského, ktorý bol trikrát mimoriadne povýšený, v roku 2016 bol menovaný prezidentom SR do funkcie generál. „Všetko na základe výsledkov jeho práce. Keď sa iní báli, keď tu zúril organizovaný zločin, on sa zaslúžil o to, aby viacerí boli odsúdení,“ vyhlásila. Saková priblížila, že Lučanský prešiel finančnou kontrolou pod dozorom prokurátora a prešiel bezpečnostnou previerkou na stupeň prísne tajné. Podľa nej k apartmánu, ktorý kúpil na Floride má všetky doklady a platby, ktoré na Floridu plynuli.

Ministerka vnútra Denisa Saková potvrdila, že premiér Peter Pellegrini nevyjadril pozitívne stanovisko s vymenovaním Mariána Slobodníka na pozíciu policajného prezidenta. Saková uviedla, že Slobodník ju „sám prosil, aby v diskusiách o jeho nominácii už nepokračovali„. „Ja si toto jeho rozhodnutie veľmi vážim,” uviedla. Generála Slobodníka si veľmi váži. „Je to veľmi rozumný človek. On sa rozhodol, aby sme v diskusii nepokračovali,“ povedala s tým, že Slobodník by nerád polarizoval spoločnosť, keby sa stal policajným prezidentom.

Viacero kandidátov na šéfa policajnej inšpekcie

Na post šéfa policajnej inšpekcie má podľa jej slov viacero kandidátov. „Ale finálne meno dnes nepoviem. Budeme sa rozhodovať na základe schopností a výsledkov potencionálnych nástupcov´,“ priblížila Saková a dodala, že pripravovaná novela zákona o policajnom zbore prinesie aj dvojkolovú voľbu šéfa policajnej inšpekcie. Saková si nemyslí, že policajná inšpekcia zahladzuje niektoré prípady. Rovnako priblížila, že ministerstvo má už v pláne, aby policajti používali kamery a zhotovovali audiovizuálne záznamy z policajných zásahov.

Bývalý policajný prezident Tibor Gašpar bol policajným prezidentom šesť rokov. Podľa Sakovej za jeho éry policajný zbor dosiahol vynikajúce výsledky vo všetkých oblastiach. „Za jeho prácu mu ďakujem. Do civilu sa rozhodol odísť k 31. máju. Jeho rozhodnutie som akceptovala,“ uviedla. „Sám deklaroval, že sa bude snažiť byť činný v bezpečnostných otázkach, kde môže využiť svoje skúsenosti. Poprípade polemizuje aj so vstupom do komunálnej politiky v regióne, kde žije,“ poznamenala.

Saková kladie dôraz na to, aby sa vyšetrovatelia venovali vražde novinára a jeho snúbenice. „Ja aj policajný prezident nemáme právo zasahovať do vyšetrovania,“ povedala s tým, že nemá právo sa ani oboznamovať sa s vyšetrovaním. „Staráme sa o vyšetrovateľov, aby mali všetko zabezpečené k sto percentnému výkonu ich činnosti,“ dodala.