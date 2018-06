Ministerka zdravotníctva predstavila priority rezortu, rokuje o navýšení platov zdravotníkov

BRATISLAVA 18. júna (WebNoviny.sk) – Ministerstvo zdravotníctva SR (MZ) si pod vedením novej ministerky Andrey Kalavskej určilo priority na najbližšie obdobie.

Odvetová hospodárska a sociálna rada sa na pondelňajšom rokovaní od ministerky dozvedela, že medzi jej priority bude patriť prevencia, skríningy, príprava Národného onkologického programu, rozšírenie rezidentského programu, pokračovanie v efektívnych centrálnych obstarávaniach, dobudovanie urgentných príjmov či dostavba detského kardiocentra.

S ministrom financií rokujú často

Šéfka rezortu zdravotníctva na rokovaní taktiež informovala, že s ministerstvom financií rokuje o navýšení platov všetkých zdravotníckych pracovníkov. „Rokujeme často a mojou snahou je vyrokovať pre zdravotníctvo čo najvyššiu sumu,“ povedala Kalavská.

V súčasnosti podľa nej ministerstvo okrem iného pracuje na projekte vývoja postupov pre výkon prevencie, primárnej a sekundárnej, vrátane programov skríningov a preventívnych a liečebných postupov súvisiacich s migráciou, utečenectvom a azylom na Slovensku. Ministerstvo zdravotníctva sa taktiež intenzívne zaoberá problematikou agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS) a spolu so zástupcami ADOS ako aj Všeobecnou zdravotnou poisťovňou pripravuje riešenia. „Máme záujem na zvýšení financovania pre služby ADOS. Pre ADOS sa v súčasnosti pripravujú aj štandardné postupy. Predpokladáme, že do jesene predložíme do legislatívneho procesu zákon o dlhodobej zdravotnej starostlivosti, ktorý bude túto problematiku komplexne riešiť,“ dodala Kalavská.

Predloží národný onkologický program

Ministerstvo zdravotníctva sa chce venovať aj onkologickým ochoreniam. „Národný onkologický program bude predložený na rokovanie vlády koncom júna. Ide o strategický dokument, ktorý sa zameriava na riešenie dopadu nádorových ochorení, takisto plánujeme obnoviť funkčnosť Národného onkologického registra,“ doplnila Kalavská. Pripravuje sa aj vytvorenie expertnej skupiny na hodnotenie kvality mamografických pracovísk. Rezort zdravotníctva nezabúda ani na oblasť liekovej politiky. „Cieľom je, aby pacienti mali čo najlepší prístup k svojej liečbe,“ zdôraznila Kalavská.

Nemocnice sa aj tento rok uchádzajú o 70 miliónov eur z kapitálových výdavkov, ktoré môžu investovať do modernizácie, rekonštrukcie či nákupu prístrojovej techniky.

„Obnova prístrojovej techniky pokračuje, už čoskoro bude vyhlásená súťaž na infúznu techniku, ventilátory a pristúpi sa k prvým aukciám MR prístrojov,“ konštatovala Kalavská.