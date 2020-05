Minister Krajčí vymenoval štyroch nových manažérov, dočasne budú reprezentovať štátne inštitúcie

Minister zdravotníctva SR (MZ SR) Marek Krajčí v piatok vymenoval štyroch nových manažérov. V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová.

Dočasné vymenovanie manažérov

„Minister sa postupne oboznamuje s prácou manažmentu jednotlivých podriadených organizácií, ako aj s ich hospodárskymi výsledkami. Na uvoľnené pozície, po dôkladnom zvážení, dočasne menuje manažérov, ktorí budú profesionálne reprezentovať pri riadení štátnych inštitúcií s nulovou toleranciou ku korupcii,“ uviedla hovorkyňa a dodala, že personálne zmeny od nástupu ministra Krajčího nastali na vedúcich postoch, v organizáciách podriadených MZ SR.

„Nový manažment je poverený riadením daných inštitúcii do obsadenia miesta úspešným uchádzačom výberového konania, najdlhšie na dobu šiestich mesiacov,“ doplnila hovorkyňa.

Výzva na zapojenie sa do výberových konaní

Dňa 29. mája bol ministrom do funkcie generálneho riaditeľa Národného ústavu detských chorôb v Bratislave vymenovaný Peter Magát a do funkcie medicínskej riaditeľky Jana Kosnáčová. Do funkcie riaditeľa Záchrannej zdravotnej služby Bratislava bol dočasne vymenovaný Dušan Michalko a do funkcie riaditeľa Záchrannej služby Košice Bystrík Mucha.

„Vyzývam zároveň čestných a profesionálne zdatných ľudí, aby sa zapojili do výberových konaní, ktoré sa budú na jednotlivé uvoľnené miesta realizovať. Každý má šancu uspieť,“ povedal minister Krajčí.