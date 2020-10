Ministerku Kolíkovú nepotešilo zadržanie Kováčika, prehlbuje to nedôveru v prokuratúru

aktualizované 22. októbra, 11:14

Informácia o zadržaní špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika ministerku spravodlivosti Máriu Kolíkovú (Za ľudí) nijako neteší. Ako ďalej uviedla v reakcii, ktorú agentúre SITA poskytol Peter Bubla z tlačového oddelenia rezortu spravodlivosti, takáto skutočnosť prehlbuje nedôveru v prokuratúru, ak človek v jej čele je trestne stíhaný, pričom on sám má v zásadnej kompetencii trestne stíhať tých, ktorí sa dopustili trestných činov.

„Ak by sa preukázali podozrenia, že špeciálny prokurátor je naozaj vinný z páchania trestných činov, znamenalo by to hlboké spreneverenie sa poslaniu, ktoré má napĺňať. O to viac je dnes potrebné sústrediť sa na voľbu nového generálneho prokurátora, aby na čele prokuratúry stál človek, ku ktorému máme veľkú dôveru, že bude statočný,“ zdôraznila Kolíková.

Kolíkovej stranícky kolega a podpredseda parlamentu Juraj Šeliga v tejto súvislosti vyzval Kováčika na odstúpenie. „Počkám si na výsledok vyšetrovania a prípadný súd, ale už teraz vyzývam pána Kováčika, aby ešte dnes rezignoval na post špeciálneho prokurátora,“ napísal na sociálnej sieti.

Podľa zákona o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry sa špeciálny prokurátor môže vzdať funkcie písomným oznámením Národnej rade SR.

Parlament ho môže aj odvolať, dôvodom však musí byť obmedzenie v spôsobilosti na právne úkony, strata občianstva SR, právoplatné odsúdenie za spáchanie trestného činu, členstvo v politickej strane alebo hnutí, vykonávanie funkcie alebo činnosti, ktorá je nezlučiteľná s výkonom funkcie prokurátora, zdravotná nespôsobilosť, potrestanie disciplinárnou komisiou alebo strata trvalého pobytu v SR.