Ministerku Lubyovú veľmi mrzí, že ju osobnosti a vedci zo SAV vyzývajú k odstúpeniu z funkcie

BRATISLAVA 11. septembra (WebNoviny.sk) – Ministerku školstva Martinu Lubyovú veľmi mrzí, že práve osobnosti vedy, akými sú Martin Venhart a Vladimír Bužek, ktorí s ňou spolupracovali a ministerstvo ich všemožne podporuje, sú tí, ktorí bez predošlého kontaktu a informácií okamžite vyzývajú k odstúpeniu.

Znepokojená stavom SAV

Lubyová tak reagovala na vyhlásenie pätice vedcov Vladimíra Bužeka, Petra Mocza, Michala Nováka, Martina Venharta a Jozefa Vozára a na utorkové protestné zhromaždenie k situácii v Slovenskej akadémii vied (SAV), na ktorom protestujúci skandovali, aby odstúpila z postu ministerky školstva.

„Ministerstvo školstva je rovnako ako vedci znepokojené stavom, do ktorého sa dostala SAV. Rovnako súhlasíme, že tento stav je dôsledkom politického tlaku a procesov, ktoré nemajú nič spoločné so snahou pomôcť našej vede. Iniciátorom tohto stavu je však SAV, ktorá nezvládla proces transformácie a tak takmer 3 500 zamestnancov už tretí mesiac udržuje v neistote,“ tvrdí rezort školstva.

Snahy o politizáciu situácie

Ministerstvo školstva uvádza, že v upozornení Generálnej prokuratúry SR, ktoré bolo doručené 7. septembra, sa konštatuje, že: „Ministerstvo preto doposiaľ neuskutočnilo zápis navrhovaných údajov do registra, a to z dôvodu nedodržania zákonom stanovených postupov a termínov zo strany zriaďovateľa, teda SAV. Jednoznačne to potvrdzuje pozíciu rezortu školstva, že nemohlo konať inak. Ministerstvo školstva je viazané zákonom,“ vysvetlilo ministerstvo.

Podľa rezortu školstva tvrdenia, že ministerka nereprezentuje záujmy slovenskej vedy, sú snahou o politizáciu situácie. Za rok pôsobenia vo funkcii ministerky školstva sa Martine Lubyovej podarilo v oblasti vedy napríklad výrazne skvalitniť prístup k hodnoteniu vedy a výskumu zavedením analýz a ukazovateľov v oblasti hodnotenia kvality výskumu a vývoja, zahrnúť oblasť vedy a výskumu do Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania, čím výrazne prispela k skvalitneniu vysokoškolského vzdelávania a prepojenia s vedou či vytvoriť excelentné prostredie pre rozvoj kvantových technológií a ich prepojenia a sieťovania s významnými centrami výskumu s koncepciou rozvoja na obdobie 2018-2023.

Hlasovanie parlamentu o novele zákona o SAV

„Okrem iného sa jej podarilo, aby sa aj vedeckí pracovníci preradili do vyšších platových tabuliek a mohli byť zahrnutí do zvyšovania miezd k 1. januáru 2019 o 10 percent a 1. januáru 2020 o ďalších 10 percent,“ uzavrelo ministerstvo.

Utorkové, v poradí tretie protestné zhromaždenie k situácii v SAV malo podľa organizátorov z iniciatívy Veda chce žiť! upozorniť na hlasovanie parlamentu o novele zákona o SAV, ktoré má byť ešte v utorok.

„Schválenie novely by znamenalo pre akadémiu straty finančné aj reputačné, zničí všetko, čo akadémia vykonala za posledné tri mesiace a vráti nás do bodu nula. Požadujeme, aby novelu, ktorú nikto so SAV neprerokoval, dnes poslanci odmietli a SAV sa mohla vrátiť k svojej práci,“ povedal predseda SAV Pavol Šajgalík.