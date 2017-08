Ministerský špeciál priviezol na Slovensko zraneného Michala s vážnym poranením chrbtice

BRATISLAVA 3. augusta (WebNoviny.sk) – Letecký špeciál ministerstva vnútra vo štvrtok popoludní priviezol z Grécka 25-ročného Michala, ktorý utrpel vážne zranenie krčnej chrbtice počas dovolenky v letovisku Katerini Paralia. Agentúru SITA o tom informoval tlačový odbor ministerstva vnútra.

Na palube lietadla mladíkovi zabezpečovali zdravotnú starostlivosť lekári bratislavskej Nemocnice sv. Michala. Zdravotný stav chlapca umožnil jeho prevoz na Slovensko. Let na stroji Airbus A319 so špeciálnym medicínskym vybavením bol bez komplikácií a pacienta po pristáti previezli do nemocnice na Kramároch.

Tlačový odbor ministerstva dodal, že v stredu 2. augusta letecký špeciál na Slovensko priviezol aj pacienta vo vážnom stave, ktorý utrpel zranenia po automobilovej nehode v Bruseli.