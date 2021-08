Naď chce nakupovať obrnené a pásové vozidlá za stámilióny eur. Ministerstvo dostalo desiatky pripomienok, aj zásadných

aktualizované 24. augusta 16:12

K obstarávaniu Bojových obrnených vozidiel 8×8 (BOV 8×8) vzniesli subjekty v medzirezortnom pripomienkovom konaní celkovo 18 pripomienok, z toho zásadných bol sedem. Ďalších 14 pripomienok, z toho zásadných bolo päť, vzniesli k obstaraniu pásových bojových obrnených vozidiel a pásových obrnených vozidiel (PBOV a POV).Vyplýva to z dokumentov, ktoré sú zverejnené na stránke Slov-lex.sk.

Pripomienkovanie k návrhom skončilo v pondelok 23. augusta. K návrhu na obstarávanie vozidiel 8×8 vznieslo pripomienky napríklad Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Ministerstvo financií SR, Úrad pre verejné obstarávanie, Úrad vlády Slovenskej republiky či Združenie bezpečnostného a obranného priemyslu SR (ZBOP SR).

Nakúpiť chcú 76 vozidiel

Cieľom predloženého materiálu o obstarávaní vozidiel 8×8 je vytvoriť vecný, finančný a časový rámec realizácie projektu vyzbrojovania Ozbrojených síl SR novými bojovými obrnenými vozidlami.

Ministerstvo obrany SR navrhuje realizovať obstaranie techniky na úrovni vláda – vláda. To má predstavovať garanciu hlbšej vojenskej spolupráce, pretože sa netýka iba zmluvného vzťahu s výrobcom, ale aj dlhodobého partnerstva so spojeneckou krajinou vzhľadom ku zhoršujúcej sa bezpečnostnej situácie vo svete.

Výsledným stavom prvej fázy obstarania je nákup 76 kusov bojových obrnených vozidiel 8×8 s logistickou podporou, trenažérmi a muníciou. Vyzbrojiť by sa tak mali dva stredné mechanizované prápory.

Jeden kus stojí štyri milióny

Odhad nákladov na zabezpečenie prvej fázy realizácie projektu predstavuje čiastku cca 332 miliónov eur. Cena za jeden kus normálneho typu vozidla by mala byť štyri milióny eur, 4,2 milióna za veliteľský typ vozidla a 3,1 milióna eur za ambulantný typ.

Celkové náklady na logistickú podporu, teda náhradné dielce, dielenské špeciálne prostriedky, trenažéry a výcvik by mali byť podľa návrhu 15 miliónov eur, rovnako ako aj náklady na muníciu.

V jednej zo zásadných pripomienok ZBOP SR navrhuje, aby zapojenie slovenského obranného priemyslu do procesu obstarávania vozidiel dosahovalo minimálne 50 percent.

Viaceré nemajú schopnosť plavby

Taktiež navrhuje, aby bolo do dokumentov zapracované, že prioritou Slovenskej republiky by malo byť realizovať výrobu hlavných častí obstarávaných obrnených vozidiel priamo na Slovensku. Rezort financií v pripomienkach napríklad žiada doplniť zdôvodnenie požiadavky na schopnosť vozidiel plávať.

„Viaceré moderné vozidlá 8×8 nemajú schopnosť plavby, vodné plochy do hĺbky 1,2 až 1,5 metra zvyknú prekonávať brodením a hlbšie vodné prekážky vojenským premostením. Predchádzajúce plány rezortu obrany predpokladali aj nákup obrnenej mostnej techniky,“ uviedli.

Ministerstvo financií upozornilo, že vzhľadom na vysoký objem finančných prostriedkov môže odsúhlasenie materiálu zásadne limitovať konsolidáciu verejných financií v postcovidovom období.

„V návrhu uznesenia vlády SR v bode B.2. sa ukladá ministrovi obrany predložiť na rokovanie vlády SR vyhodnotenie zaslaných ponúk (BOV 8×8) v termíne do 31. marca 2022. Upozorňujeme, že až v nadväznosti na rozhodnutie o konsolidácii verejných financií bude potrebné vyhodnotiť zaslané ponuky a až následne predložiť materiál na rokovanie vlády SR,“ dodali.

Odhadované náklady

Ministerstvo obrany tiež plánuje obstarať 146 kusov pásových obrnených vozidiel a šesť kusov pásových obrnených vozidiel s logistickou podporou, trenažérmi a muníciou. Celkové odhadované náklady na realizáciu prvej fázy projektu vyzbrojovania PBOV a POV sú približne 1 738 901 000 eur s DPH.

Jedno vozidlo by malo stáť približne 9 629 000 eur a náklady na logistickú podporu, teda náhradné dielce, trenažéry, dielenské špeciálne prostriedky, kurzy predpokladá rezort na 183 176 000 eur. Odhadované náklady na muníciu sú 97 247 000 eur a na infraštruktúry 12 miliónov eur. Výrobu prvých overovacích sérií plánuje rezort na roky 2022 až 2026.

Treba upraviť súťažné kritériá

K projektu vznieslo pripomienky napríklad ministerstvo dopravy a výstavby, ministerstvo financií, Úrad pre verejné obstarávanie či Združenie bezpečnostného a obranného priemyslu SR (ZBOP).

To navrhlo, aby zapojenie slovenského obranného priemyslu do procesu obstarávania vozidiel dosahovalo minimálne 50 percent a aby do dokumentov zapracovali, že prioritou Slovenska by malo byť vyrábať hlavné časti obrnených vozidiel priamo na území SR. Navrhujú tiež rozšíriť dodávku vozidiel z roku 2026 na rok 2029.

„Ďalej navrhujeme upraviť súťažné kritériá tak, aby vysokému podielu tvorbu hodnoty na Slovensku bola pripisovaná podstatne väčšia váha ako najlacnejšej a najrýchlejšej možnej dodávke,“ doplnil ZBOP.

Upozornenie ministerstvo financií

Ministerstvo financií vzhľadom na vysokú sumu projektu upozornilo ministerstvo obrany, že odsúhlasenie predmetného materiálu môže zásadne limitovať konsolidáciu verejných financií v postcovidovom období.

„O tempe a štruktúre konsolidácie bude potrebné prijať zásadné politické rozhodnutie. V návrhu uznesenia vlády SR v bode B.2. sa ukladá ministrovi obrany predložiť na rokovanie vlády SR vyhodnotenie zaslaných ponúk (PBOV a POV) v termíne do 30. júna 2022. Upozorňujeme, že až v nadväznosti na rozhodnutie o konsolidácii verejných financií bude potrebné vyhodnotiť zaslané ponuky a až následne predložiť materiál na rokovanie vlády SR,“ uviedli.