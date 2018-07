Ministerstvo chce vycvičiť stovky vojakov aktívnych záloh, záujemcov láka aj na ročný príspevok

BRATISLAVA 29. júla (WebNoviny.sk) – Záujemcovia o zaradenie do aktívnych záloh Ozbrojených síl SR majú ešte mesiac na to, aby sa prihlásili. Môžu tak urobiť až do 31. augusta tohto roka.

Agentúru SITA o tom informovala hovorkyňa rezortu obrany Danka Capáková s tým, že sa môžu ľudia hlásiť prostredníctvom takzvaných regrutačných skupín v krajských mestách, podľa miesta trvalého pobytu.

Prvé cvičenie bude v Trebišove

Ministerstvo obrany SR plánuje v roku 2019 vycvičiť viac ako 300 príslušníkov aktívnych záloh. Vojakovi v aktívnej zálohe tiež patrí v prípade absolvovania 75 percent pravidelných cvičení aj motivačný ročný príspevok vo výške 600 eur. V kalendárnom roku 2019 budú aktívne zálohy cvičiť v období apríla až júna.

„V budúcom roku plánujú ozbrojené sily zapojiť do pravidelného cvičenia aktívnych záloh 116 vojakov v 21. zmiešanom mechanizovanom prápore Trebišov, 95 vojakov v Ženijnom prápore Sereď, 75 vojakov v Prápore radiačnej, chemickej a biologickej ochrany (RCHBO) Rožňava, ako aj a 15 vojenských policajtov pre Vojenskú políciu Trenčín,“ uviedla Capáková.

„Prvé cvičenie bude v 21. zmiešanom mechanizovanom prápore Trebišov od 15. apríla do 26. apríla 2019, nasledovať bude cvičenie v Prápore RCHBO Rožňava od 20. mája do 31. mája 2019 a od 10. júna do 21. júna 2019 v Ženijnom prápore Sereď a v rámci Vojenskej polície,“ doplnila hovorkyňa.

Vojak nemusí byť len zamestnancom

Vojakovi v aktívnej zálohe, ktorý je zamestnancom, patrí aj pomerná časť hodnostného platu, naturálne náležitosti, náhrady cestovného za cestu z miesta pobytu do miesta pravidelného cvičenia, ako aj náhrada mzdy podľa Zákonníka práce, ktorá sa refunduje zamestnávateľovi.

Vojakovi v aktívnej zálohe, ktorý je samostatne zárobkovo činnou osobou, bude preplatená náhrada príjmu z podnikania za obdobie pravidelného cvičenia.

Rezort obrany bude refundovať aj náklady spojené s platením poistného na sociálne poistenie a na verejné zdravotné poistenie za obdobie, počas ktorého sa zamestnanec zúčastňuje cvičenia aktívnych záloh.