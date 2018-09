Ministerstvo chce zmierniť následky sucha a investovať milióny eur do závlahových zariadení

BRATISLAVA 16. septembra (WebNoviny.sk) – Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV) chce do roku 2030 investovať 180 miliónov eur na zmierňovanie nepriaznivých účinkov sucha prostredníctvom rekonštrukcie hlavných závlahových zariadení.

Vysporiadanie s klimatickými zmenami

Agrorezort plánuje do roku 2030 rekonštrukciu závlahovej sústavy Sĺňava, závlahovej sústavy Trnavská tabuľa – Sever, závlahovej sústavy HŽO I a II, či závlahovej sústavy Šaľa – Kolárovo. Vyplýva to z pilotnej verzie návrhu Národného investičného plánu SR na roky 2018 až 2030, ktorý v uplynulú stredu schválila vláda SR.

„SR sa musí do roku 2030 vysporiadať v poľnohospodárstve s klimatickými zmenami. Aj to je dôvod, prečo sme do daného roku vyčlenili toľko financií na opravu hydromelioračných zariadení, najmä kanálov. Lepším zachytávaním vody budeme zároveň bojovať aj proti erózii. Vyčlenené peniaze na zmierňovanie dopadov sucha sú v adekvátnej sume, keď si predstavíme, že vodu budú potrebovať aj generácie v budúcnosti,“ povedala ministerka pôdohospodárstva SR Gabriela Matečná.

Na základe plánovanej investície sa majú vykonať preventívne opatrenia na zmiernenie negatívnych dôsledkov zaplavenia, zamokrenia a sucha na potenciál poľnohospodárstva rekonštrukciami odvodňovacích kanálov.

Systémy s regulovaným odtokom

„Odvodňovacie kanály sa budú rekonštruovať na systémy s regulovaným odtokom umožňujúcim retardáciu a zadržanie drenážnych vôd v poľnohospodárskej krajine pre potreby pestovaných plodín v ich priľahlých pozemkoch v rozsahu cca 500 km,“ uviedlo MPRV v materiáli schválenom vládou.

Návrh Národného investičného plánu SR na roky 2018 až 2030 obsahuje pre jednotlivé sektory národného hospodárstva charakteristiky súčasného stavu, želaného stavu v roku 2030 a kľúčové investičné programy a projekty zamerané na podporu budovania zeleného, inkluzívneho a inteligentného hospodárstva Slovenskej republiky.

Programy a projekty v schválenom návrhu vládou SR, ktorý je zatiaľ pilotnou verziou, sa týkajú oblasti dopravy, energetiky, informatizácie, vzdelávania, zdravotníctva, poľnohospodárstva či regionálneho rozvoja.