SaS kritizuje návrh zákona o činnosti taxislužieb, ministerstvo prišlo s návrhom oneskorene

BRATISLAVA 26. júna (WebNoviny.sk) – Strana Sloboda a Solidarita (SaS) kritizuje Ministerstvo dopravy a výstavby SR za to, že s návrhom na zjednodušenie pôsobenia taxislužieb prichádza oneskorene. Rezort sa podľa liberálov prebudil zo spánku a novelou reaguje na skostnatený zákon o cestnej doprave.

„Viac ako dva roky sú verejne známe problémy v nastavení podnikania v oblasti taxislužieb, s riešením však ministerstvo prichádza až teraz,“ informoval v utorok poslanec Národnej rady SR a tímlíder SaS pre dopravu Miroslav Ivan.

Novela zákona o doprave

Ministerstvo dopravy predložilo novelu zákona o cestnej doprave na medzirezortné pripomienkové konanie. SaS uviedla, že ide o kópiu jej pôvodného návrhu novely tohto zákona, ktorý pripravila už v apríli 2017 a výrazne liberalizoval podmienky podnikania v taxislužbách. Vládna koalícia ho však pri hlasovaní v parlamente nepodporila.

„Teraz prichádza s kópiou nášho návrhu. Je príznačné pre túto vládu, že nie je schopná prísť do parlamentu s legislatívnymi zmenami, ktoré by zjednodušovali ľuďom život bez toho, aby nekopírovala konštruktívne opozičné návrhy, ktoré predtým zhodila zo stola,“ upozornil Ivan.

Súčasná koalícia podľa opozičného poslanca nedokáže aktuálne reagovať na potreby ľudí, ich požiadavky v zjednodušovaní podnikania. „Legislatívne úpravy, ktoré by zjednodušovali život všetkým občanom, tak prichádzajú do platnosti o jeden až dva roky neskôr, ako by mohli,“ uviedol Ivan.

Výhody slobodnejšieho podnikania v taxislužbách podľa neho mohli platiť už od augusta 2017, keby koalícia podporila návrh SaS. Novela zákona o cestnej doprave na návrh rezortu dopravy by mala byť účinná po schválení vo vláde a v parlamente až od 1. apríla 2019, teda o jeden a pol roka neskôr.

Prax vládnucej väčšiny

Tímlíder SaS pre dopravu pripomenul, že ide o bežnú prax fungovania vládnucej väčšiny. Podobná situácia sa podľa neho opakuje pri viacerých návrhoch zákonov aj v rámci rezortu dopravy.

„Nedávno sme predložili zákon o prenose evidenčného čísla vozidla na držiteľa vozidla, neprešiel. Opäť očakávame, že rovnaký návrh prinesie ministerstvo do parlamentu o pár mesiacov a hladko prejde,“ dodal Ivan.

Novovznikajúci Inštitút moderného spotrebiteľa (IMS) je za zmenu legislatívy týkajúcej sa dopravných aplikácií pre smartfóny. Chce zastupovať zákazníkov využívajúcich pokrokové technológie v každodennom živote, vzhľadom na citeľný dopyt po novom druhu inovatívnych služieb. Nadmernú reguláciu podľa inštitútu účinne odburávajú napríklad v Estónsku či vo Fínsku a touto cestou sa najnovšie vydáva aj Česko.

„Preferencie ľudí sú jasné. Diskusiu o zákazoch a reštrikciách potrebujeme nahradiť racionálnymi, vecnými riešeniami. Aby na trhu platili pravidlá fair-play a zdravá konkurencia vytvárala tlak na vysokú kvalitu služieb, z čoho na konci profituje zákazník,“ uviedol riaditeľ IMS Michal Kardoš.

Estónsky zákon o liberalizácii služieb

V Estónsku platí zákon o liberalizácii služieb zdieľaných jázd od novembra 2017. „Majú svojich zákazníkov, existuje dopyt po týchto službách. Nepotrebujete hľadať parkovacie miesto, platiť za benzín či údržbu automobilu. Auto je druhou najväčšou investíciou domácností po bývaní,“ povedal poslanec estónskeho parlamentu Kalle Palling, autor zákona o liberalizácii služieb, aké poskytujú napríklad Uber či Taxify.

Zdieľaná jazda je podľa neho konkurenciou pre vlastníctvo vozidiel, nie pre tradičné taxíky. „Nemali by sme sa obávať rozvoja digitálnych technológií. Zakazovať služby je nezmyselný nápad,“ povedal Palling na nedávnej konferencii inštitútu INESS o zdieľanej ekonomike. Okamžité hodnotenie a spätná väzba zákazníkov na digitálne platformy je podľa neho najlepšia zbraň proti zlej kvalite.