Ministerstvo financií má zásadné výhrady k návrhu preddôchodku, chce prísnejšie podmienky

BRATISLAVA 30. novembra (WebNoviny.sk) – Ministerstvo financií SR má zásadné výhrady k návrhu novely zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení, ktorou sa má od roku 2019 zaviesť tzv. preddôchodok. Rezort financií nesúhlasí s tým, aby za poberateľov preddôchodku z tretieho piliera platil zdravotné poistenie štát.

„V súlade s odporúčaniami Európskej komisie by skorší odchod z trhu práce nemal byť podporovaný z verejných zdrojov,“ uviedlo ministerstvo počas pripomienkového konania k navrhovanej novele zákona. Upozorňuje na to, že zdravotné poistenie štát platí v súčasnosti za tých, ktorí si aktívne hľadajú prácu prostredníctvom úradov práce a sú evidovaní uchádzači o zamestnanie.

Žiadna aktivita sporiteľov

„Navrhované nastavenie preddôchodku by nevyžadovalo žiadnu aktivitu na strane sporiteľov a znižovalo by tak motiváciu pracovať aj u ľudí, ktorí ešte majú šancu a schopnosť uplatniť sa na trhu práce,“ argumentuje ministerstvo financií. Ak by si poberatelia preddôchodku platili zdravotné poistenie sami, v roku 2019 by ich to mesačne stálo okolo 65 eur.

Ministerstvo financií súčasne žiada zaviesť prísnejšie podmienky nároku na preddôchodok. Poberateľ tejto dávky by mal mať podľa rezortu zároveň nárok na predčasný starobný dôchodok z prvého piliera alebo byť aspoň 42 rokov dôchodkovo poistený.

„Hranicu 42 rokov dnes dosiahne človek vo veku 60 rokov, ak mal nepretržite zaplatené poistné od skončenia strednej školy,“ tvrdí ministerstvo. Hranica je tak dnes veľmi blízko veku, keď vzniká nárok na predčasný starobný dôchodok.

„Preddôchodok bude slúžiť skupinám, ktoré nemajú objektívny zdravotný dôvod na odchod z trhu práce. Zavedenie preddôchodku v navrhovanej podobe vytvorí motiváciu na skorší odchod z trhu práce, čo následne spôsobí menší počet pracujúcich a výpadok daňových príjmov a odvodových príjmov,“ varuje ministerstvo financií.

Vyššia suma preddôchodku

Zvýšiť by sa podľa ministerstva financií mala aj minimálna suma preddôchodku, a to z navrhovaného 1,36-násobku sumy životného minima (aktuálne 271,30 eura) na 2,72-násobok životného minima (aktuálne 542,60 eura). Minimálna suma preddôchodku vo výške 1,36-násobku životného minima by sa ponechala len tým žiadateľom o preddôchodok, ktorí boli aspoň 12 mesiacov za posledné dva roky evidovaní ako uchádzači o zamestnanie na úrade práce.

Vyšší minimálny preddôchodok by tak znížil počet ľudí, ktorí budú mať naň nárok, resp. skrátilo by sa tým obdobie poberania tejto dávky. „Navrhovaný vyšší minimálny preddôchodok by mal skrátiť obdobie poberania tejto dávky približne o polovicu pre sporiteľov s nezmenenou výškou úspor,“ uviedlo ministerstvo financií.

Ako novinku rezort financií navrhuje zaviesť do tretieho piliera povinný indexový fond ako možnosť investičnej stratégie pre všetkých správcov doplnkového dôchodkového sporenia. „V druhom pilieri existuje možnosť investovať do rizikovejších fondov, ktoré v roku 2015 dosiahli napriek výkyvom na finančných trhoch viacnásobne vyššie reálne zhodnotenie (5 %),“ zdôvodňuje ministerstvo.

Nepovinné príspevky zamestnávateľa

Rezort financií tiež zásadne nesúhlasí so zrušením povinnosti platiť daň z príjmov a zdravotné odvody z príspevkov zamestnávateľa do tretieho piliera pre zamestnancov vykonávajúcich rizikové práce. Postupné rozširovanie výhod podľa ministerstva deformuje daňový systém aj trh so sporiacimi produktami, ktoré vystupujú ako možné alternatívy k tretiemu pilieru.

„Ako rizikový vnímame najmä návrh uznať príspevky, na ktoré platí zamestnávateľ za zamestnanca zaradeného do 3. alebo 4. rizikovej kategórie za daňové výdavky u zamestnávateľa vo výške bez limitu. Zvýhodnenie tretieho piliera prostredníctvom daňových úľav uprednostňuje tento produkt oproti ostatným, viac výhodným alternatívam,“ odkázal rezort ministerstvu práce a sociálnych vecí.

Krátkodobo preddôchodok podľa ministerstva financií umožní odchod do dôchodku len zanedbateľnému počtu sporiteľov. „V priebehu najbližších desiatich rokov budú nasporené sumy v treťom pilieri príliš nízke na to, aby poberateľom preddôchodku stačili ako jediný zdroj príjmu,“ tvrdí. Preddôchodok pritom zníži reálne príjmy v starobe.

„Sporitelia minú svoje úspory z tretieho piliera ešte pred vekom odchodu do dôchodku. Za päť rokov tak môžu minúť zdroje, ktoré im mali zvyšovať príjmy v starobe, priemerne dlhšie ako 20 rokov,“ uvádza ministerstvo. Z podpory pre preddôchodky budú mať podľa rezortu prínos najmä solventnejší, na úkor verejných financií.

Podľa odhadov Ministerstva financií SR si v treťom pilieri sporia pracujúci s príjmom vyšším ako priemerná mzda v hospodárstve o približne 20 %.

Odchod do preddôchodku

Ministerstvo práce a sociálnych vecí v novele zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení navrhuje, aby mohla od januára 2019 časť sporiteľov v treťom dôchodkovom pilieri odísť do tzv. preddôchodku.

Podľa ministerstva práce má ísť o sporiteľov, ktorým do riadneho dôchodkového veku chýba najviac 5 rokov a ich doplnkový predčasný starobný dôchodok vypočítaný z ich úspor v treťom pilieri dosiahne najmenej 136 % sumy životného minima, čo je aktuálne 271,30 eura. Maximálna doplnková predčasná starobná penzia by bola na úrovni najvyššej možnej dávky v nezamestnanosti. V súčasnosti ide o sumu 929,50 eura.

Rezort práce a sociálnych vecí odhaduje, že v najbližších rokoch sa bude možnosť poberania preddôchodku týkať približne 26 tisíc sporiteľov z celkového počtu 750 tisíc účastníkov systému doplnkového dôchodkového sporenia.

„Nasporená suma účastníka musí byť dostatočne vysoká na to, aby postačila účastníkovi na vyplácanie preddôchodku do dovŕšenia dôchodkového veku, resp. ak je účastník vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie na úrade práce, do dovŕšenia veku potrebného na získanie nároku na predčasný starobný dôchodok zo sociálneho poistenia,“ uviedlo ministerstvo práce a sociálnych vecí.

Nižšie zabezpečenie v dôchodkovom veku

Nezamestnaným má stačiť, aby ich úspory v treťom pilieri umožnili poberanie minimálnej sumy preddôchodku iba do dovŕšenia veku potrebného na poberanie predčasného starobného dôchodku zo Sociálnej poisťovne a 3 mesiacov navyše za každý začatý rok pred dovŕšením tohto veku.

„Uvedená podmienka je nastavená tak, aby nevznikalo poberateľom preddôchodku nepokryté obdobie, teda obdobie, počas ktorého už majú vyčerpané prostriedky z tretieho piliera, ale ešte nemajú nárok na predčasný starobný dôchodok z prvého piliera a kvôli veku sú ťažšie zamestnateľní,“ zdôvodnilo ministerstvo práce.

Ministerstvo zároveň priznáva, že vyčerpanie nasporenej sumy už v preddôchodkovom veku bude znamenať nižšie zabezpečenie v dôchodkovom veku. Poberateľ preddôchodku sa má stať poistencom štátu na zdravotné poistenie.

Novela rieši problém s neplatením príspevkov

Navrhovaná novela zákona rieši aj problémy súvisiace s neplatením príspevkov za zamestnancov vykonávajúcich rizikové práce pre odmietanie uzatvorenia účastníckej zmluvy. „Navrhuje sa, aby uzatvorenie účastníckej zmluvy nebolo podmienkou vzniku povinnosti zamestnávateľa platiť príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie za takýchto zamestnancov,“ informoval rezort práce.

Ministerstvo tiež navrhuje zrušiť povinnosť platiť daň z príjmov a zdravotné odvody z príspevkov zamestnávateľa do tretieho piliera pre zamestnancov vykonávajúcich rizikové práce.

„Vytvoria sa podmienky na zvýšenie sumy príspevku zamestnávateľa rizikárom, z dôvodu, že príspevok zamestnávateľa za rizikára bude oslobodený od zdravotných odvodov taktiež na strane zamestnávateľa,“ uviedlo ministerstvo práce. Tieto zmeny by sa mali týkať približne 65 tisíc účastníkov tretieho piliera vykonávajúcich rizikové práce.

Ministerstvo práce chce tiež zrušiť povinnosť platiť daň z výnosu pre účastníkov tretieho piliera, ktorí budú čerpať dočasný doplnkový dôchodok najmenej 5 rokov. Novela zákona tiež upravuje podmienky výplaty jednorazového vyrovnania z dôvodu invalidity s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, ak táto skutočnosť nastala po uzatvorení účastníckej zmluvy.

V treťom penzijnom pilieri pôsobia spoločnosti NN Tatry- Sympatia, doplnková dôchodková spoločnosť (DDS) Tatra banky, DDS Stabilita a DDS AXA. Tieto spoločnosti spravujú úspory klientov v celkovej sume takmer 1,9 mld. eur.