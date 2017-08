Ministerstvo financií získalo novú analytickú posilu zo zahraničia

BRATISLAVA 24. augusta (WebNoviny.sk) – Hlavným ekonómom slovenského ministerstva financií sa stal Biswajit Banerjee. Informoval o tom vo štvrtok na tlačovej konferencii minister financií Peter Kažimír.

Biswajit Banerjee do júla tohto roku pôsobil ako hlavný ekonóm slovinskej centrálnej banky a bol členom výboru pre menovú politiku Európskej centrálnej banky (ECB). Na Slovensku v minulosti pôsobil aj ako šéf misie Medzinárodného menového fondu (MMF), bol aj externým poradcom ministra financií Petra Kažimíra.

Medzinárodné aktivity

Banerjee bol aktívny aj v akademickej oblasti. Pôsobil aj na univerzite v Oxforde, kde získal aj doktorát z ekonómie. Minister financií Peter Kažimír si od jeho skúseností sľubuje predovšetkým zlepšenie analytických kapacít rezortu.

Nový hlavný ekonóm by sa mal okrem toho zúčastňovať aj na medzinarodných aktivitách ministerstva financií, od emisií dlhopisov a s tým spojenými roadshow, misií MMF, Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, či komunikovať s ratingovými agentúrami.

Samostatný útvar

Na ministerstve vznikne samostatný útvar hlavného ekonóma, ktorého súčasťou okrem Banerjeeho bude aj súčasná šéfka Inštitútu finančnej politiky (IFP) Lucia Šrámková.

Samotný Banerjee pomenoval predovšetkým tri oblasti, ktorým by sa chcel na slovenskom mininsterstve financií venovať. Prvou oblasťou je definovať výzvy, ktoré by pomohli zlepšiť konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky, ktorá je výrazne exportne orientovaná. Zamerať sa chce aj na zlepšovanie výberu daní, a to najmä zlepšením analytických výpočtov daňovej medzery, čo má pomôcť lepšie formulovať akčný plán boja proti daňovým únikom. Ďalšou oblasťou je zmierňovanie regionálnych rozdielov.

Inšpirácia z vonka

Minister financií Peter Kažimír tvrdí, že svoju novú posilu na ministerstve sa chystal predstaviť už od polovice augusta, vzhľadom na situáciu na Slovensku sa však podľa neho veľmi ťažko hľadal vhodný termín. „Je ťažko nájsť deň, keď toto leto nekvitne hlúposť,“ povedal. Pozíciu hlavného ekonóma na jeho rezorte pritom pôvodne pripravovali pre bývalého šéfa IFP, tragicky zosnulého Martina Filka.

Peter Kažimír sa napokon rozhodol túto pozíciu obsadiť zahraničným odborníkom. Banerjee je pôvodom Ind, vlastniaci americký pas. „Myslím, že sme v situácii, keď potrebujeme aj pohľad zvonku. Preto to bola moja snaha pritiahnuť niekoho, kto má iný pohľad na to, čo sa deje u nás doma, aby sme sa mohli inšpirovať,“ dodal.