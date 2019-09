Ministerstvo hospodárstva chce zastaviť nárast regulácie, inšpirovalo sa Veľkou Britániou

Ministerstvo hospodárstva SR chce znížiť administratívne zaťaženie podnikateľov. Do praxe plánuje zaviesť nové opatrenie, ktoré by malo zastaviť nárast regulačných povinností.

Rezort chce totiž do systému tvorby materiálov zavádzajúcich nové takéto povinnosti implementovať princíp „one in – one out“.

Uvádza sa to v 1. akčnom pláne pre realizáciu opatrení vyplývajúcich zo Stratégie hospodárskej politiky SR do roku 2030, ktorý ministerstvo predložilo do pripomienkového konania.

Nezvyšovať náklady

„Princíp one-in-one-out (jeden prijať, jeden zrušiť) pochádza z Veľkej Británie, kde bol zavedený už v roku 2011. V praxi to znamená, že v situácii, kedy predkladateľ (ministerstvo) navrhne nový legislatívny regulačný predpis, ktorý prinesie čisté náklady pre podnikateľský sektor alebo občiansku spoločnosť, musí zároveň navrhnúť ako kompenzáciu zrušiť inú reguláciu,“ objasnil pre agentúru SITA rezort.

Tento princíp si kladie za cieľ nezvyšovať náklady podnikateľského sektora alebo občanov. Kompenzačné opatrenie („out“) pritom nemusí byť z tej istej oblasti ako predkladaný návrh („in“), ale tzv. in a out návrh by mal spadať aspoň do pôsobnosti toho istého rezortu. Princíp one-in-one-out sa nemusí vzťahovať iba na právne predpisy, ale aj na jednotlivé regulácie.

Hodnotenie regulácií

Prvoradým cieľom princípu je systémovým spôsobom zastaviť nárast regulačných povinností s akcentom na ich účelnosť a opodstatnenosť.

Nové opatrenie by sa najprv malo testovať na pilotnej báze a následne vyhodnotiť. Zavedenie princípu one-in one-out bude nadväzovať na ex post hodnotenie existujúcich regulácií.

To bude zahŕňať analýzu hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti regulácie. Ministerstvo v súčasnosti pripravuje metodiku ex post hodnotenia, ale aj metodiku implementácie princípu one-in-one-out. Následne budú prebiehať pilotné projekty.