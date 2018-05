Ministerstvo hospodárstva nevynakladalo verejné financie vždy efektívne, NKÚ odhalil nedostatky

BRATISLAVA 22. mája (WebNoviny.sk) – Ministerstvo hospodárstva SR (MH) vynakladalo počas bývalej jednofarebnej vlády Smeru-SD prostriedky na niektoré právne a poradensko-konzultačné služby neefektívne a neúčinne. Z celkového objemu prostriedkov čerpaných na vybrané oblasti služieb v období rokov 2013 až 2016 na ministerstve hospodárstva preverili inšpektori Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) viac ako 24 %.

Neefektívne vynakladanie prostriedkov

„Z preverovania vyplynulo, že vynakladanie prostriedkov v oblasti služieb bolo v niektorých prípadoch neefektívne a neúčinné. Viaceré externe zadávané činnosti mohli byť zabezpečené vlastnými zamestnancami, odbornými útvarmi rezortu. Týmto postupom tak došlo k neodôvodnenému, prípadne predraženému využívaniu externých služieb,“ konštatoval NKÚ vo svoje správe.

Podľa NKÚ vnútorné kontrolné mechanizmy na ministerstve nefungovali optimálne a vykazovali znaky formálnosti, čo v niektorých prípadoch spôsobilo nedostatočné preverenie kvality dodaného predmetu zmluvy. „Finančné prostriedky tak boli uhradené bez adekvátneho vyhodnotenia. Potvrdila sa aj nedostatočná praktická využiteľnosť predmetu zmluvy,“ dodal úrad.

Rezort hospodárstva v kontrolovanom období vynaložil za analyzované oblasti služieb takmer 6,9 mil. eur. Hlavnú časť výdavkov čerpal na právne služby, strážne služby a propagáciu, spolu zhruba 80 %. Najviac prostriedkov čerpalo ministerstvo v roku 2016, a to 2,1 mil. eur. Najvyšší nárast zaznamenali kontrolóri pri právnych službách, keď v porovnaní s rokom 2015 stúpla výška čerpaných prostriedkov z takmer 560-tisíc eur na 1,2 mil. eur.

Uhradili aj nevykonané služby

Inšpektori počas kontroly zistili, že ministerstvo hospodárstva použilo verejné prostriedky v rozpore s určeným účelom, keď uhradilo služby, ktoré neboli vykonané vôbec, ako aj služby vykonané v neadekvátnom rozsahu a kvalite v sume takmer 104-tisíc eur.

„V súvislosti so zmluvou o poradenskej činnosti MH nepreukázalo transparentnosť a hospodárnosť pri vynakladaní verejných prostriedkov,“ doplnil NKÚ. Kontrolné zistenia z MH týkajúce sa porušenia finančnej disciplíny odstúpil NKÚ Úradu vládneho auditu.

Najvyšší kontrolný úrad odporučil ministerstvu hospodárstva pre efektívnejšie a účinnejšie využívanie externých služieb, aby hlavnú časť agendy, ktorá sa zazmluvňuje a vykonáva v externom prostredí, robilo vo vlastnej réžii.

„V odborných témach by malo ministerstvo vo väčšej miere využívať potenciál Slovenskej akadémie vied či slovenského vysokého školstva. K využívaniu služieb súkromného sektoru by malo prísť až v prípade, ak vedecko-výskumné inštitúcie verejného sektora danú problematiku neriešia alebo riešia len okrajovo,“ upozornil NKÚ, podľa ktorého by nemalo ministerstvo do budúcna zabudnúť ani na úplnosť dokumentácie, na základe ktorej vypláca odmeny za externé služby.