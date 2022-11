Ministerstvo hospodárstva sa bráni, v prípade vývozu tovarov do Ruska nezlyhalo a svoje povinnosti si riadne plní

Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR) v súvislosti s vývozom tovaru do Ruskej federácie a Iránu nezlyhalo a povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo zákona ako aj z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie a zo zákona o vykonávaní medzinárodných sankcií, si riadne plnilo a plní.

Tovar dvojakého použitia nesmie byť do režimu vývoz prepustený bez predloženia platnej exportnej licencie vydanej Ministerstvom hospodárstva SR.

Elektronické colné konanie

Obozretne je potrebné postupovať pri exporte do krajín, voči ktorým sa uplatňujú medzinárodné sankcie. Infromovala o tom v tlačovej správe hovorkyňa Ministerstva hospodárstva SR Mária Pavlusík.

MH SR nedisponuje prístupom do databázy štatistických údajov o exportoch tovarov. Problémy pri exportoch môže spôsobovať tzv. elektronické colné konanie, kedy vývozca podá colné vyhlásenie elektronicky, a to sa spracúva automatizovaným spôsobom.

Ak vývozca deklaruje, že vyvážaný produkt nie je tovarom dvojakého použitia a zároveň, že sa na jeho vývoz nevzťahuje povinnosť predložiť vývoznú licenciu vydanú rezortom hospodárstva, tovar sa automaticky prepustí do režimu vývoz bez predloženia platnej vývoznej licencie.

MH SR pri posudzovaní žiadostí dôsledne skúma všetky aspekty vývozu vrátane toho, či nepodlieha medzinárodným sankciám, ak podlieha žiadosť o licenciu je vždy zamietnutá zo zahranično-politických dôvodov.

SaS viní colnú správu

Licencie na vývoz tovarov dvojakého použitia by MH SR do Ruskej federácie ani do Iránu v prípade žiadosti o licenciu nevydalo. Zoznam tovarov dvojakého určenia vydáva EÚ a sú prílohou Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ.

Strana Sloboda a Solidarita (SaS) považuje vývoz tovarov do Ruska za vážne a výlučné zlyhanie colnej správy, ktorá spadá pod Ministerstvo financií SR.

Toto tvrdenie potvrdil aj nový minister hospodárstva s tým, že rezort nebol požiadaný o vydanie exportnej licencie na vývoz tovaru dvojakého použitia a o predmetnom exporte nemal vedomosť.

„Pri tomto medzinárodnom škandále teda zlyhala sekcia Finančnej správy SR, ktorá zodpovedá za analytiku a nastavenie rizikových profilov. Je preto úsmevné, ako sa snaží zbaviť zodpovednosti ministerstvo financií, pod ktoré finančná správa priamo spadá,“ uzravrel predseda SaS Richard Sulík.