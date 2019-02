Ministerstvo kultúry chce novelou zvýšiť atraktivitu Slovenska pre filmárov

BRATISLAVA 5. februára (WebNoviny.sk) – Snaha zvýšiť konkurencieschopnosť systému podpory audiovizuálneho priemyslu na Slovensku je podľa ministerstva kultúry dôvodom predloženia novely zákona o Audiovizuálnom fonde.

Zvýšenie investícií do filmovej tvorby

Uvádza sa to v sprievodných správach k návrhu novely, ktorý do medzirezortného pripomienkového konania predložilo Ministerstvo kultúry (MK) SR. Návrh je zverejnený na portáli Slov-Lex a pripomienkovať ho možno do 14. februára.

Novela by mala zabezpečiť zvýšenie súkromných investícií do filmovej tvorby a súvisiacich oblastí audiovizuálneho priemyslu. Na základe pripravovaných zmien by mal Audiovizuálny fond poskytovať žiadateľom peniaze na podporu audiovizuálneho priemyslu formou dotácie vo výške 30 percent oprávnených výdavkov.

Dotácia má tendenciu sa zvyšovať

Oprávnené výdavky musia priamo súvisieť s realizáciou filmového projektu, konkrétne ide o všetky úhrady za tovary, služby, odmeny a mzdy, ktoré sú zdaňované na Slovensku. V súčasnosti je táto dotácia 20 percent z oprávnených výdavkov.

Ako pripomína MK SR, v štátoch EÚ sa pohybuje v rozmedzí 20 až 35 percent a má tendenciu sa zvyšovať, napríklad 35 percent je v Rumunsku (zvýšené v roku 2018) a v Holandsku, 30 percent v Maďarsku (zvýšené v roku 2018), Estónsku a v Poľsku (zvýšenie na 30 percent sa schvaľuje), 25 percent vo Fínsku (zvýšené v roku 2017) a na Islande a 20 percent v Česku.

Minimálna suma oprávnených výdavkov

Podpora audiovizuálneho priemyslu prostredníctvom tzv. vratiek je v európskych krajinách bežnou formou podpory, ktorej úlohou je motivovať producentov, aby vyrobili film v konkrétnej krajine a tá im po dokončení filmu preplatí časť nákladov, ktoré v nej minuli, pripomína rezort kultúry.

MK SR tiež navrhuje, aby malo do budúcna možnosť „ustanoviť alebo neustanoviť vo vykonávacom právnom predpise minimálnu sumu oprávnených výdavkov, ktoré musia byť v súvislosti s realizovaným filmovým projektom uhradené na to, aby bol takýto projekt podporený Audiovizuálnym fondom“.

V súčasnosti vyhláška MK SR určuje aj minimálnu sumu oprávnených výdavkov. Zároveň by sa mala spresniť aj časť zákona týkajúca sa oprávnených výdavkov, konkrétne sa spresňujú pravidlá pri výdavkoch hradených z verejných zdrojov.

Nová kompetencia pre Audiovizuálny fond

Navrhuje sa aj nová kompetencia pre Audiovizuálny fond. Fondu by mala umožniť zrušiť osvedčenie o registrácii filmového projektu, ak sa po vydaní osvedčenia o registrácii projektu preukáže, že filmový projekt nespĺňa všetky zákonom určené kritériá.

Návrh novely zákona o Audiovizuálnom fonde predkladá MK SR na základe Plánu legislatívnych úloh vlády na rok 2019. Ak návrh zákona odobrí parlament, mal by začať platiť 1. júla tohto roka.