Ministerstvo kultúry chce odpolitizovať voľbu šéfa RTVS, verejnosť môže posielať pripomienky

BRATISLAVA 21. októbra (WebNoviny.sk) – Avizovaný návrh na zmenu voľby generálneho riaditeľa Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) predstavil minister kultúry Marek Maďarič (Smer-SD) verejnosti.

Predbežná informácia o návrhu novely zákona o RTVS je v pripomienkovom konaní do 31. októbra. Následne by sa v novembri mala dostať ako medzirezortného pripomienkového konania.

Nezávislý orgán pred voľbou šéfa RTVS

„Proces voľby a odvolania generálneho riaditeľa RTVS je v súčasnej dobe zákonom zverený do pôsobnosti Národnej rady SR. S cieľom vylúčiť politické vplyvy v danom procese a garantovať nezávislosť, pluralitu a objektivitu vysielania verejnoprávnej televízie sa navrhuje zveriť voľbu generálneho riaditeľa RTVS nezávislému orgánu, ktorý by mal pri jeho výbere prihliadať primárne na odbornosť kandidáta a reprezentáciu záujmov všetkých adresátov služby verejnosti v oblasti vysielania,“ píše sa v predbežnej informácii. Spomínaný „nezávislý orgán“ by vznikol vždy pred voľbou nového šéfa RTVS. Ministerstvo zároveň navrhuje, aby šéfa RTVS mohla odvolať Rada RTVS.

„Cieľom navrhovaného právneho predpisu je vylúčiť akékoľvek politické vplyvy na voľbu a odvolávanie generálneho riaditeľa Rozhlasu a televízie Slovenska, a to zmenou mechanizmu voľby generálneho riaditeľa a presunom kompetencie odvolávať generálneho riaditeľa z Národnej rady SR na Radu RTVS,“ píše sa v predbežnej informácií k pripravovanej novele.

Apolitický zbor voliteľov

Ministerstvo kultúry navrhuje vytvorenie „ad hoc orgánu, ktorého úlohou bude voľba kandidáta na generálneho riaditeľa a bude sa ustanovovať nanovo zakaždým, keď sa generálnemu riaditeľovi skončí výkon funkcie, či už uplynutím funkčného obdobia alebo iným spôsobom. Personálne zloženie zboru voliteľov sa navrhuje tak, aby garantovalo jeho apolitickosť a súčasne, aby v ňom boli zastúpené záujmy všetkých adresátov služby verejnosti v oblasti vysielania.“

Minister kultúry Maďarič 21. júna, deň potom, ako Národná rada zvolila Jaroslava Rezníka za šéfa RTVS, na tlačovej besede oznámil, že chce meniť spôsob voľby generálneho riaditeľa RTVS. Maďarič prišiel s týmto návrhom iniciatívne, nie je súčasťou programového vyhlásenia vlády. Podľa neho je teraz ten vhodný čas meniť voľbu, keďže nový systém by sa využil až o päť rokov, teda po skončení súčasnej koalície. „V tejto chvíli to považujem za svoju povinnosť ministra kultúry a za svoj dlh voči RTVS a verejnosti,“ povedal 21. júna na margo návrhu, ktorým chce voľbu generálneho riaditeľa odpolitizovať.