Ministerstvo kultúry chce podporiť kreatívny priemysel či skvalitniť knižničnú sieť

Ministerka kultúry SR Natália Milanová (OĽaNO) dnes predstavila návrh reforiem pre udržateľný rozvoj kultúry a kreatívneho priemyslu. Ten zahŕňa reformu nástrojov na podporu kultúrneho a kreatívneho priemyslu či zmenu štruktúry a kvality knižničnej siete.

Na pláne má aj reformu starostlivosti o zbierkové fondy pamäťových inštitúcií, pamiatkový fond či zmenu plurality a dôveryhodnosti médií. Milanová zverejnila dokument vo svojom profile na sociálnej sieti. Ako zdôvodnila, plán obnovy je výzvou pre každý rezort, a preto proaktívne pripravili podklady k reformám, ktoré by mohli byť jeho súčasťou v diskusiách naprieč ministerstvami. Predstavený materiál by mal byť podľa ministerky „kompasom“ pre najbližšie roky bez ohľadu na to, z akých zdrojov bude financovaný.

„Slovensko má obrovský deficit reforiem aj v rôznych iných oblastiach, na čo Európska komisia dlhodobo poukazovala a čomu teraz môže pomôcť práve plán obnovy,“ podotkla Milanová. Dodala, že finálne znenie návrhu plánu obnovy má na starosti Ministerstvo financií SR. Zároveň uviedla, že plán reforiem v oblasti kultúry sa budú snažiť pretvárať postupne, či už cez plán obnovy, klasické eurofondy alebo priamo zo štátneho rozpočtu.