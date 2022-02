Ministerstvo kultúry eviduje rekordný počet prihlášok o cenu Fénix, zabojuje o ňu 32 slovenských pamiatok

Rezort kultúry eviduje rekordný počet prihlášok do 15. ročníka súťaže Kultúrna pamiatka roka – Fénix. Do súťaže bolo možné sa zapojiť do konca januára.

Medzi prihlásenými pamiatkami sa nachádzajú kaštiele, zámky, sakrálne stavby či zaujímavé technické a kultúrne pamiatky, ktorých proces obnovy či reštaurovania bol ukončený v rokoch 2020 a 2021. V tlačovej správe o tom Adriána Čahojová z komunikačného referátu Ministerstva kultúry SR (MK SR).

Porota posúdi 32 projektov

Do súťaže sa mohli prihlásiť práve zrekonštruované pamiatky, ktoré boli pôvodne v katastrofálnom či zlom stave, no vďaka zásahu súčasných majiteľov povstali z popola ako vták Fénix, ktorý je symbolom súťaže.

„V najbližších dňoch odborná porota dôkladne posúdi všetkých 32 predložených projektov. Následne nominuje 12 pamiatok, ktoré sa budú uchádzať o prestížny titul Kultúrna pamiatka roka – Fénix,“ priblížilo ministerstvo.

Hlasovanie sa spustí čoskoro

Laureáti získajú osvedčenie o udelení ceny Kultúrna pamiatka roka – Fénix od ministerky kultúry SR Natálie Milanovej (OĽaNO), plastiku bájneho vtáka Fénixa z dielne akademického sochára Stanislava Mikuša, a tiež finančnú odmenu od generálneho partnera súťaže Nadácie SPP vo výške desaťtisíc eur.

„Výber 12 nominantov aktuálneho ročníka bude zverejnený vo februári a verejné hlasovanie o najkrajšiu obnovenú pamiatku bude spustené v marci 2022 na webovej stránke www.kpr-fenix.sk,“ pripomína rezort kultúry. Vyhlásenie víťazov je naplánované na máj 2022.