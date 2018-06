Ministerstvo navrhuje podporiť nový závod v Lučenci, v ktorom vznikne desať pracovných miest

BRATISLAVA 26. júna (WebNoviny.sk) – V meste Lučenec by mal vyrásť nový závod. Ten plánuje za 600 tisíc eur postaviť spoločnosť Memolak. V novom závode bude firma upravovať kovové materiály kataforéznym lakovaním. V Lučenci by tak malo vďaka tejto investícii vzniknúť desať nových pracovných miest.

Aj napriek nízkej investícii má spoločnosť Memolak získať od štátu investičnú pomoc. Závod totiž plánuje investor vybudovať v okrese Lučenec, zaradenom medzi najmenej rozvinuté okresy na Slovensku.

Desať podmienok

Ako informovalo Ministerstvo hospodárstva SR, spoločnosť by mohla získať na svoj projekt investičné stimuly v celkovom objeme 230 tisíc eur. Na obstaranie hmotného či nehmotného majetku by jej štát mal poskytnúť takmer 192 tisíc eur. Zvyšok pomoci by dostal investor vo forme úľavy na dani z príjmov.

Rezort hospodárstva navrhuje vláde, aby schválila poskytnutie investičnej pomoci spoločnosti Memolak. Musí však splniť desať podmienok.

„Vzhľadom na to, že intenzita pomoci pre investičný zámer nepresahuje maximálnu možnú intenzitu pomoci podľa nariadenia vlády, požadovaná výška investičnej pomoci je v súlade s nariadením vlády a zákonom o investičnej pomoci. Na základe toho navrhujeme pre prijímateľa schváliť investičnú pomoc,“ konštatovala ministerstvo.

Prevádzka v Nových Zámkoch

Jediným spoločníkom vo firme Memolak je podnikateľ Alexander Molnár. Hlavným predmetom činnosti je opracovanie a povrchová úprava kovov. Spoločnosť už má jednu prevádzku v Nových Zámkoch.

„Existujúca prevádzka ostane zachovaná v plnom rozsahu. Založením novej prevádzkarne v Lučenci nebudú premiestnené technológie ani zamestnanci z prevádzky v Nových Zámkoch,“ uzavrelo ministerstvo. Čistý obrat žiadateľa dosiahol v roku 2016 sumu 318 tisíc eur. Ku koncu roka 2016 žiadateľ zamestnával šesť zamestnancov.