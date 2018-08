Ministerstvo nerieši problémy farmárov s následkami sucha, tvrdí Sme rodina a navrhuje opatrenia

BRATISLAVA 13. augusta (WebNoviny.sk) – Slovensko sužuje katastrofálne sucho a ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná a strana SNS nemá záujem o systémové riešenia jeho následkov.

Konštatovali to v pondelok na tlačovom brífingu predseda hnutia Sme rodina Boris Kollár a vedúci pracovnej skupiny hnutia pre poľnohospodárstvo, potravinárstvo a regionálny rozvoj Jaroslav Karahuta.

Vyhliadky do budúcna nie sú ružové

Nečinnosťou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV) voči klimatickým zmenám je podľa predstaviteľov hnutia Sme rodina vážne ohrozená potravinová, vodná a environmentálna bezpečnosť štátu.

„Posledné roky nás sužujú extrémne suchá, ktoré majú obrovský dopad na poľnohospodárstvo. Vyhliadky do budúcna rovnako nie sú ružové. Ak nezačneme okamžite konať, štát môže byť ohrozený pri potravinovej sebestačnosti, a tá začína byť suchom ešte viac ohrozená. Téma sucha je v súčasnosti ústrednou témou všetkých krajín EÚ, no Slovenska nie. Táto téma akoby sa Slovenska ani netýkala. Možno sa to zo začiatku zdalo, že záujem o túto tému na Slovensku je, ale tak to nie je. Ministerstvo pôdohospodárstva SR nerieši systémovo dopady na klimatické zmeny,“ povedal v pondelok Boris Kollár.

Podľa hnutia Sme rodina Slovensko v boji proti klimatickým zmenám ostáva iba pri nedodržaných sľuboch. „Najskôr malo MPRV dokonca odkázať farmárom, že nemôže každý rok riešiť následky klimatických zmien. Neskôr však ministerka pôdohospodárstva spolu s premiérom Petrom Pellegrinim prisľúbila farmárom pomoc. Dokonca agrorezort nechal prepočítať následky sucha Štatistickému úradu SR. V minulom mesiaci však hovorca ministerstva pôdohospodárstva v médiách znova oznámil, že nie je možné, aby agrorezort každoročne dával prostriedky na nejakú katastrofu,“ uviedol k téme sucha Jaroslav Karahuta.

Okolité štáty reagujú väčšími prostriedkami

Okolité štáty v reakcii na sucho v roku 2017 vyčlenili pre farmárov na odškodnenie podľa hnutia Sme rodina výrazne väčšie prostriedky ako Slovensko. Česká republika mala vyčleniť 2 miliardy českých korún (približne 78 mil. eur), Poľsko 190 mil. eur, Nemci v súčasnosti rokujú až o odškodnení vo výške 1 miliardy eur.

„Podľa hovorcu MPRV nie je úlohou vlády, aby sanovala každé podnikateľské riziko, na ktoré vplýva počasie. Takto by sa podľa agrosektoru mohli sťažovať aj hotelieri či stavbári. Agrorezort tak nechce splniť svoj prísľub odškodniť farmárov. Na stíhačky sa peniaze našli, ale pre farmárov nie. Chceme preto, aby sa Gabriela Matečná spolu s premiérom vrátili k svojim prísľubom. Ministerka bude reagovať tým, že urobila výzvu na 22 miliónov eur na zavlažovacie systémy, táto výzva však má nedostatky. Toto opatrenie nič závažné nevyrieši, je to populistické riešenie strany SNS,“ pokračoval Karahuta.

Aj Brusel podľa hnutia Sme rodina už na dôsledky sucha reagoval. „Povolil predčasné vyplácanie priamych platieb, udelil pomoc na odškodnenie dôsledkov sucha až do výšky 80 % škôd, farmári môžu po novom o kompenzáciu požiadať aj bez oznámenia Európskej komisii a ak členský štát vyhlási sucho za katastrofu, farmárom môže byť poskytnutá pomoc až do výšky 100 % škôd,“ upresnil Karahuta.

Opatrenia proti suchu a klimatickým zmenám

Hnutie Sme rodina v pondelok predstavilo koncept troch opatrení, ktorými chce na Slovensku bojovať proti dôsledkom sucha a klimatických zmien. Prvým opatrením je zadržiavanie dažďovej vody v prírode v mieste jej pádu, ďalším vypracovanie akčného plánu na obnovu dostatku vody v krajine. Posledným opatrením má byť diverzifikácia poľnohospodárskej krajiny tak, aby sa podporovala regeneračná schopnosť prírodných zdrojov.

„Podnikanie v poľnohospodárstve nemôžeme prirovnávať k hotelierstvu. Ak si zničíme poľnohospodárstvo a neudržíme vodu v prírode, ohrozujeme bezpečnosť obyvateľov. Ak ministerka Gabriela Matečná nerešpektuje záväzky, ktoré dala farmárom, žiadame premiéra Petra Pellegriniho o zriadenie širokej odbornej komisie, bez účasti ministerky Matečnej, na vypracovanie opatrení na zastavenie dopadov klimatických zmien, ktoré môžu ohroziť potravinovú bezpečnosť SR,“ dodal Boris Kollár.

Machalík vyzdvihol nekompetentnosť a zavádzanie

Hovorca agrorezortu Vladimír Machalík v reakcii na tlačový brífing hnutia Sme rodina uviedol, že hnutie preukázalo extrémnu mieru nekompetentnosti a zavádzanie verejnosti v troch hlavných bodoch.

„Po prvé, výzva na závlahy v objeme 22 miliónov sa týka predovšetkým tzv. zraniteľných území, v tomto prípade teda južného Slovenska, ktoré je zasiahnuté suchom a klimatickými zmenami. V druhom bode efektivita je cieľom našej výzvy – žiadatelia totiž v podmienkach musia znižovať objemy využitej vody na závlahy. Pri poslednom bode treba uviesť, že zadržiavanie vody v krajine je v gescii ministerstva životného prostredia, nie ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, napriek útoku hnutia Sme rodina na agrorezort,“ reagoval Vladimír Machalík.