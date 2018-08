Ministerstvo obrany neprezradilo výrobcov, s ktorými rokuje o nákupe nových radarov

BRATISLAVA 14. augusta (WebNoviny.sk) – Ministerstvo obrany SR zatiaľ neprezradilo, s ktorými výrobcami rokuje pri obmene rádiolokačnej techniky malého, stredného a blízkeho dosahu.

Novú akvizíciu odobrila vláda SR na svojom poslednom zasadnutí pred letnou prestávkou. Rezort obrany tak má zelenú na priame rozhovory s vládami príslušných výrobcov, od ktorých nakúpime radary za 155 miliónov eur.

Aj tento projekt bude totiž realizovaný priamym zadaním, takzvaným spôsobom vláda – vláda (government to government). Stav súčasnej rádiolokačnej techniky je však už za hranicou svojej životnosti, a tak sa môže stať, že vzdušný priestor budeme vedieť monitorovať do termínu výmeny iba v obmedzenej kapacite. V sume 155 miliónov eur má byť započítaný aj výcvik, infraštruktúra či logistická podpora.

Postupujú v zmysle uznesenia vlády

„V procese obstarania rádiolokačnej techniky postupujeme v zmysle uznesenia vlády,“ stručne odpovedalo Ministerstvo obrany SR na otázku agentúry SITA, či už predstavitelia rezortu rokovali s výrobcami radarových systémov.

Problémy so súčasnou technikou priznali kompetentní v dokumente o potrebe jej výmeny. „Použiteľnosť rádiolokačnej techniky po termíne životnosti je veľmi problematická vzhľadom na nedostupnosť náhradných dielov, ako aj servisnej podpory výrobcov pre zastaranú techniku, čo sa nepriaznivo odzrkadľuje na nízkej prevádzkovej spoľahlivosti a vysokej intenzite porúch,“ približuje rozsah problémov dokument.

Ministerstvo plánuje obmeniť šesť kusov stredného dosahu, päť kusov malého dosahu a šesť kusov blízkeho dosahu. Podľa predstaviteľov rezortu obrany počíta s obstaraním novej rádiolokačnej techniky aj Dlhodobý plán rozvoja s výhľadom do roku 2030. Rezort obrany pritom ešte v priebehu apríla tohto roka informoval, že takmer trojročný medzinárodný tender na 3D radary nepriniesol víťaza a tender bude zrušený. Po novom chce preto rezort obstarať viac typov aj za väčší obnos.

Kritika odborníkov a opozície

„Oznámenie o zrušení súťaže bude zaslané do slovenského aj európskeho vestníka a informované budú aj firmy, ktoré sa do súťaže zapojili. Po zverejnení tejto informácie vo vestníkoch bude súťaž oficiálne ukončená. Vzhľadom na to, že tender sa za takmer tri roky nepodarilo ukončiť, rádiolokátory chceme obstarať formou vláda – vláda. V najbližších dňoch predložíme tento návrh riešenia vláde SR,“ priblížili vtedy dôvody zrušenej súťaže predstavitelia rezortu obrany.

Spôsob obstarania priamym zadaním cez príslušnú vládu výrobcu čelí kritike odborníkov či opozície. Podľa nich sa ministerstvo opäť úmyselne vyhýba medzinárodnej súťaži, ktorá by mohla priniesť nižšiu cenu. Okrem radarov ministerstvo plánuje obstarať aj novú kolesovú techniku typu 8×8 a 4×4, pribudla aj súťaž na ľahké vozidlá 4×4 pick-up pre Vojenskú políciu. Slovenským vojakom by mali pribudnúť do výzbroje aj ďalšie viacúčelové vrtuľníky UH-60M Black Hawk či nadzvukové stíhačky typu F-16 Block 70/72, za takmer 1,6 miliardy eur.