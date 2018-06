Ministerstvo obrany ocenilo korektný prístup Krajniaka, trestné oznámenie sa však nedá stiahnuť

BRATISLAVA 15. júna (WebNoviny.sk) – Ministerstvo obrany oceňuje korektný prístup opozičného poslanca NR SR Milana Krajniaka (Sme rodina), ktorý sa zúčastnil na poslaneckom prieskume na ministerstve.

Ako v piatok novinárom povedal vedúci služobného úradu rezortu Ján Hoľko, prístup poslanca počas prieskumu týkajúceho sa nákupu nových bojových vozidiel bol korektný.

„Kládol otázky, ktoré mali zmysel,“ povedal Hoľko s tým, že poslanec videl všetky relevantné dokumenty týkajúce sa tejto problematiky a akceptoval odpovede na položené otázky. „Sám uznal, že jediná správna cesta, ktorá nie je korupčná, je štát-štát,“ povedal s tým, že preto sa týmto spôsobom budú zabezpečovať aj nové radary a stíhačky.

Podľa Hoľka rezort už „nebude podnikať kroky v súvislosti s trestným oznámením“, ktoré minister obrany Peter Gajdoš na poslanca podal. Podané trestné oznámenie však nie je možné stiahnuť.

Polovica vozidla sa bude vyrábať na Slovensku

Opozičný poslanec Milan Krajniak sa vo štvrtok zúčastnil na poslaneckom prieskume na ministerstve obrany. „Neviem samozrejme na sto percent zaručiť, že ministerstvo obrany dá do vlády materiál v podobe, akú som dnes mal možnosť vidieť. Dostali sme však prísľub, že materiál na vládu bude otvorený pre verejnosť, vrátane subdodávateľov a rozkladu ceny jednotlivých komponentov. Ak to tak naozaj bude, potom môj záver je, že to nakoniec nemusí byť katastrofa. Dostal som tiež prísľub, že aj moji ďalší opoziční kolegovia z Výboru pre obranu a bezpečnosť dostanú všetky podklady k nahliadnutiu, aby mali všetky informácie,“ napísal na sociálnej sieti.

Podľa Krajniaka z dokumentov vyplýva, že priemerná cena za jedno obrnené vozidlo 8×8 by mala byť vrátane výzbroje, komunikačnej techniky a softvéru cca tri milióny eur bez DPH. Cena „podvozku“ a „veže“ je približne v pomere 50:50 Približne 50 percent vozidla by sa malo vyrábať na Slovensku. „Ide najmä o vežu, kanón, zameriavaciu optiku, komponenty zabezpečujúce plávanie, kabeláž, väčšinu munície,“ napísal.

Kritika pri nákupe bojových vozidiel

Minister obrany Peter Gajdoš podal na Krajniaka trestné oznámenie v súvislosti s kritikou opozície voči plánovanému postupu pri nákupe nových bojových vozidiel.

Opozícia a bezpečnostní analytici pre obstarávanie transportérov 8×8 dlhodobo kritizovali rezort obrany za nedostatok informácií, podozrenia z korupčného správania fínskej firmy Patria pri dodávkach vojenskej techniky v iných krajinách či úmyselného výberu spriaznených firiem Slovenskej národnej strany.