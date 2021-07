Ministerstvo obrany začalo s procesom zaraďovania vojakov do aktívnych záloh pre budúci rok

Záujemcovia o zaradenie do aktívnych záloh Ozbrojených síl SR sa môžu prihlásiť do 24. septembra. Ministerstvo obrany SR (MO SR) rozbehlo proces zaraďovania vojakov v zálohe do aktívnych záloh pre rok 2022.

Prihlásiť sa je možné prostredníctvom regrutačnej skupiny v krajskom meste podľa miesta svojho trvalého bydliska alebo elektronicky. V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa MO SR Martina Kovaľ Kakaščíková.

Aktívne zálohy

Aktívne zálohy sa pripravujú predovšetkým na výkon mimoriadnej služby a plnenie úloh ozbrojených síl pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí.

Zaradenie do aktívnych záloh je oceňované aj niektorými benefitmi, napríklad motivačným príspevkom 600 eur. Tento príspevok vyplácajú každému vojakovi, ktorý je zaradený do aktívnych záloh počas celého kalendárneho roka a absolvuje minimálne 75 percent stanovenej doby cvičenia alebo plnenia úloh ozbrojených síl.

Vojakom v aktívnej zálohe po absolvovaní cvičenia alebo plnenia úloh ozbrojených síl vyplatia aj pomernú časť hodnostného platu v závislosti od dĺžky cvičenia.

Náhrada mzdových nákladov

Okrem toho rezort obrany nahrádza zamestnávateľom vojakov aktívnych záloh mzdové náklady za čas ich neprítomnosti, náhradu príjmov z podnikania samostatne zárobkovo činných osôb, ako aj zdravotné a sociálne odvody za čas cvičenia.

Vojakom v aktívnej zálohe prepláca cestovné náklady na cestu z miesta trvalého bydliska na území Slovenskej republiky do miesta výkonu cvičenia a späť. Cvičiacim vojakom poskytnú aj vojenský výstroj, stravovanie a ubytovanie počas cvičenia.

Vojenské odbornosti

Výcvik aktívnych záloh bude aj v roku 2022 zameraný na ich zdokonaľovanie v rôznych vojenských odbornostiach.

Konkrétne pôjde najmä o oblasti velenia pozemným vojskám, činnosti jednotiek mechanizovaného práporu, ovládanie komunikačných a informačných prostriedkov, zabezpečenie logistiky vojsk, radiačnej, chemickej a biologickej ochrany, vojenského manažmentu a výcviku, špeciálnych operácií, ženijnej podpory a ďalších potrebných spôsobilostí ozbrojených síl.

Podmienky pre zaradenie

V roku 2022 je plánovaný výcvik aktívnych záloh pre Generálny štáb Ozbrojených síl SR, Veliteľstvo pozemných síl v Trenčíne, veliteľstvá 1. mechanizovanej brigády v Topoľčanoch a 2. mechanizovanej brigády v Prešove, 21. mechanizovaný prápor v Trebišove, 5. pluk špeciálneho určenia v Žiline, Ženijný práporu v Seredi, Prápor radiačnej, chemickej a biologickej ochrany v Rožňave, Základňu výcviku a mobilizačného doplňovania v Martine a tiež Vojenskú políciu.

Do budúcnosti plánuje rezort obrany legislatívnou úpravou zmeniť podmienky pre zaradenie do aktívnych záloh tak, aby boli dostupné aj pre občanov bez vojenských skúseností. Tie získajú počas základného výcviku po zaradení do aktívnych záloh.