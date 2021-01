Ministerstvo dopravy odosiela na kompenzáciu výpadku príjmov v cestovnom ruchu milióny eur

Do 12. januára prijal rezort dopravy cez portál Slovensko.sk približne 3 500 žiadostí o kompenzáciu výpadku príjmov v cestovnom ruchu pre pandémiu koronavírusu. Zo 100 miliónového balíka k rovnakému dátumu ministerstvo spracovalo a postupne na účty oprávneným prijímateľom posiela viac ako 11,3 milióna eur.

Ministerstvo posilnilo kapacity

„Uvedomujeme si, ako dlho čakali firmy a podnikatelia zo sektoru cestovného ruchu na finančné kompenzácie. S cieľom vyhodnocovať žiadosti ešte rýchlejšie sme prijali brigádnikov tak, aby sme mohli pomoc posielať žiadateľom bezprostredne po kladnom posúdení. Odhadujeme, že týždenne budeme schopní vybaviť 500 žiadostí,“ povedal minister dopravy a výstavby Andrej Doležal.

Ministerstvo spustilo schému pomoci 15. decembra 2020. Po podaní žiadosti má rezort dopravy 30 dní na jej vyhodnotenie a spracovanie. Finančné prostriedky získa každý, kto spĺňa stanovené podmienky a má uhradené záväzky v sociálnej, zdravotnej poisťovni a na daňovom úrade alebo dohodnuté splátkové kalendáre.

„Oceňujem prístup ministerstva, ktoré posilnilo svoje kapacity tak, aby sa pomoc k žiadateľom dostala čo najrýchlejšie. Vďaka dostatočnej pomoci by slovenský cestovný ruch mal prežiť, bude to však náročné, všetko závisí od vývoja pandémie. Veľkú nádej vkladáme do vakcíny, vďaka ktorej snáď už čoskoro budeme môcť podnikať bez väčších obmedzení,“ dodal prezident Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a cestovných agentúr Roman Berkes.

Žiadosť z overiteľných účtovných údajov

Oprávnenými žiadateľmi sú prevádzky stravovacích a ubytovacích zariadení, cestovných kancelárií a agentúr, aquaparkov, kúpalísk, sprievodcovia v cestovnom ruchu, organizácie kongresov a podnikových výstav, botanické a zoologické záhrady a prírodné rezervácie, zábavné parky a lunaparky, prevádzka lanoviek a lyžiarskych vlekov, múzeá s prehliadkami pre verejnosť, historické pamiatky a turistické zaujímavosti. Celý zoznam oprávnených prijímateľov pomoci aj s uvedenými SK NACE kódmi (klasifikáciou ekonomickej činnosti) je zverejnený na webovej stránke ministerstva dopravy.

V prvom kole výzvy môžu prevádzky žiadať o kompenzácie výpadku príjmov od 1. apríla 2020 do 31. októbra 2020, pričom žiadosť musí vychádzať z dostupných a overiteľných účtovných údajov. Základnou podmienkou na získanie štátnej pomoci je pokles tržieb minimálne o 40 percent v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2019. Vyhodnocuje sa každý mesiac zvlášť a výška pomoci sa bude odvíjať od vyčíslenej straty. Limit čerpania je stanovený na 200 000 eur na žiadateľa, keďže ide o tzv. schému pomoci „de minimis“. „Zároveň už pripravujeme aj veľkú schému pomoci, kde limit na prevádzku bude až do troch miliónov eur,“ informoval Ivan Rudolf, poradca ministra dopravy a výstavby pre strategickú a krízovú komunikáciu.