Ministerstvo pôdohospodárstva obnoví vyplácanie agrodotácií, pre kauzu Dobytkár prišli farmári o milióny eur

Celková strata pre kauzu Dobytkár bude rádovo niekoľko miliónov eur, tvrdí minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Samuel Vlčan (nom. OĽaNO).

Napriek rizikám agrorezort začne vyplácať pozastavené platby v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022. Informoval o tom minister po rokovaní vlády.

„Dobytkári“ rozkradli milióny eur

„Po udelení trvalej akreditácie v stredu vláda SR rozhodla, že môžeme začať s vyplácaním pozastavených platieb pre projektové podpory, ktoré boli pozastavené od leta minulého roku v súvislosti s krátením zdrojov z Európskej únie vo výške 25 percent, čo je dôsledok zneužívania eurofondov známe pod názvom kauza Dobytkár. Kauza Dobytkár nás žiaľ ešte bude bolieť. V minulom roku takto Európska komisia zadržala 14 miliónov eur. Preto predpokladáme, že celková strata, aj keď sa nám ju podarilo významne znížiť, bude rádovo niekoľko desiatok miliónov eur,“ uviedol Vlčan s tým, že vláda tak rozhodla z toho dôvodu, že nemôže ďalej postihovať tých poľnohospodárov, ktorí využívajú zdroje čestne.

„Rozhodli sme sa, že ako vláda vezmeme na seba to riziko, istá časť výdavkov nám tento rok zo strany Európskej únie nebude refundovaná, no tieto platby uvoľníme. Balík, o ktorom hovoríme, je vo výške 80 miliónov eur, ktoré chceme sprocesovať v druhom kvartáli. Celková suma, ktorú chceme takto vyplatiť na budúci rok, je niekde cez 320 miliónov eur,“ uzavrel minister.

Vyplácanie pozastavených dotácií

Vládav stredu na návrh rezortu pôdohospodárstva rozhodla o začatí vyplácania platieb na opatrenia mimo integrovaného administratívneho kontrolného systému (IACS) v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022. Ako sa uvádza v materiáli, rezort zohľadnil možné riziká a opatrenia, ktoré prijala Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA).

Pozastavenie vyplácania by totiž malo podľa agrorezortu negatívny vplyv na životaschopnosť celého sektora. Hoci sú prijímatelia pomoci o pozastavení platieb informovaní, predlžovanie nevyplácania by bolo dlhodobo neudržateľné.

Nielenže by sa zvýšilo riziko insolventnosti v dôsledku výpadku príjmov, prehĺbil sa investičný dlh a do budúcna by sa zvýšilo riziko neschopnosti prijímateľov realizovať základné činnosti.

Dlhodobý výpadok v príjmoch by tiež znemožňoval začatie alebo pokračovanie aj v činnostiach, ku ktorým sa prijímatelia zaviazali v rámci projektov.