Ministerstvo práce chce vytvoriť mechanizmus, aby sa nezneužíval systém štátnej podpory na osobnú asistenciu

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR počíta s príspevkom na osobnú asistenciu aj do budúcnosti. Cieľom rezortu je podľa ministra práce Milana Krajniaka zlepšiť systém starostlivosti, a preto pristúpili k zvýšeniu príspevku na opatrovanie.

Zároveň ministerstvo chce, aby pomoc bola nastavená spravodlivo. „Pri rovnakej diagnóze by mal poberateľ dostávať rovnaké peniaze spravodlivo podľa stupňa odkázanosti,“ povedal na tlačovej konferencii Krajniak.

Zároveň chcú vytvoriť mechanizmus, aby sa systém štátnej podpory nezneužíval. Ďalším zavedeným princípom bude to, že každý dospelý poberateľ príspevkov, či už na opatrovanie alebo na asistenciu, bude môcť slobodne rozhodnúť o tých peniazoch, akým spôsobom ich chce použiť.

Systém vylepšia peniaze z EÚ

V máji 2020 bolo 11 106 poberateľov príspevku na asistenciu. Ďalej bolo 62 036 poberateľov príspevku na opatrovanie v domácej starostlivosti. A plus ďalších 42 tisíc ľudí v zariadeniach sociálnych služieb, ktorí poberali príspevok ústavnej starostlivosti. Podpora v tomto systéme sa od roku 2012 podľa Krajniaka strojnásobila.

V najbližšom období plánujú použiť peniaze, ktoré prichádzajú z EÚ, na vylepšenie systému. Na to, aby to mohli urobiť, chcú otvoriť verejnú diskusiu so zástupcami tých, ktorí poberajú opatrovateľský príspevok, príspevok na asistenciu, ale aj so zástupcami zariadení sociálnych služieb, aby sa spravodlivo nastavila výška príspevku.

Zákon o integrovanej sociálno-zdravotnej starostlivosti

Ako ďalej pokračovala štátna tajomníčka rezortu práce Soňa Gaborčáková, ministerstvo práce pripravuje na základe programového vyhlásenia vlády viacero zmien a opatrení v rámci využívania pomoci inej osoby. Spoločne s ministerstvom zdravotníctva pripravujú zákon o dlhodobej starostlivosti.

Chcú pripraviť tzv. zákon o integrovanej sociálno-zdravotnej starostlivosti, ktorého cieľom bude udržať človeka primárne v domácom prostredí.

„Dnes vidíme, že chronicky chorého človeka si pohadzujú medzi zdravotníctvom a sociálnymi vecami a rodina je dezorientovaná,“ povedala Gaborčáková. Preto je potrebné podľa nej nastaviť parametre na zabezpečenie starostlivosti.

ŤZP sú posudzované rôznymi úradmi

V súčasnosti sú osoby s ťažkým zdravotným postihnutím posudzované rôznymi úradmi, podľa rôznych zákonov, s rôznymi výsledkami. A tak sa podľa Gaborčákovej stáva, že jeden človek má priznaný príspevok a druhý nie.

Cieľom rezortu práce je do roka alebo do dvoch pripraviť aj zákon o jednotnej posudkovej činnosti, kde nastavia parametre spravodlivo. Budú na tom spolupracovať aj s ministerstvom zdravotníctva.

Taktiež chcú pripraviť nový zákon o sociálnych službách, ktorého cieľom bude spravodlivé a presné financovanie príspevkov podľa stupňa odkázanosti.