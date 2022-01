Ministerstvo práce spustí vlastný pracovný portál, zamestnávatelia si môžu splniť povinnosť

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR od 1. februára tohto roka uvedie do prevádzky vlastný pracovný portál www.sluzbyzamestnanosti.gov.sk, prostredníctvom ktorého si zamestnávatelia môžu splniť svoju zákonnú povinnosť ohlasovania voľných pracovných miest.

Nahradí Internetového sprievodcu trhom práce

Nahradí tak doteraz používaný portál Internetový sprievodca trhom práce (ISTP). Na novej platforme si môžu hľadať prácu uchádzači o zamestnanie evidovaní na úradoch práce. Rezort práce a sociálnych vecí o tom informoval v tlačovej správe.

Ako upozorňuje ministerstvo práce a sociálnych vecí, zamestnávatelia majú zákonnú povinnosť nahlásiť voľné pracovné miesto spolu s jeho charakteristikou miestne príslušnému úradu práce, a to osobne, telefonicky alebo elektronicky prostredníctvom partnerských portálov. Všetky pracovné ponuky nahlásené na portáli ISTP do 28. januára do 16:00 sa automaticky presunú na nový portál služby zamestnanosti.

Úradná platforma na hľadanie zamestnania

Portál voľných pracovných miest podľa ministerstva predstavuje úradnú platformu na hľadanie zamestnania, ktoré zodpovedá predpokladom a preferenciám uchádzačov prostredníctvom párovania ich požiadaviek s ponukou pracovných miest.

Uchádzači budú mať na novom portáli automaticky vytvorený osobný profil, ktorý bude obsahovať všetky údaje uvedené pri podaní žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie, tzn. životopisné informácie o ich vedomostiach, schopnostiach a nimi preferované pracovné pozície.