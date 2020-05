Ministerstvo práce už rozdalo na pomoc vyše 100 miliónov eur, Krajniak diskutuje o kurzarbeite

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR eviduje za marec 90-tisíc žiadostí o pomoc pre zamestnancov a samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO). V diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy to povedal šéf rezortu Milan Krajniak (Sme rodina).

Priblížil, že ministerstvo už celkovo rozdalo pomoc vo výške 106 miliónov eur. Bývalý minister práce Ján Richter (Smer-SD) v relácii zopakoval, že bývala vláda odovzdala terajšej čistý stôl s historicky najnižšou úrovňou nezamestnanosti na Slovensku.

Debatujú o kurzabeite

„Garantujem, že na pomoc ľuďom dáme každé euro, čo nájdeme. V rezorte sme už našli 400 miliónov eur, ktoré na túto pomoc využijeme,“ uviedol Krajniak. Priblížil, že skrátený pracovný čas, takzvaný kurzarbeit, by radi adaptovali na slovenské pomery rovnako ako v iných európskych štátoch.

„Debatujeme už týždne v rezorte, so zamestnávateľmi a odborármi, akým spôsobom to zaviesť. Štát takýto model krízového riešenia určite podporí,“ ozrejmil minister práce. Bývalý šéf rezortu Richter podotkol, že na tejto kríze nijako neoslabili banky. Očakával by preto z ich strany vyššiu mieru pomoci.

Finalizujú problematiku nájmov

Krajniak je rád, že sa vláde podarilo zabezpečiť odklad splátok úverov a hypoték. Momentálne podľa jeho slov riešia problematiku znižovania nájmov. „Finalizujeme s konečným návrhom, ktorý bude podľa môjho názoru dobrým kompromisom a k prospechu veci,“ priblížil minister. Richter doplnil, že sa pri tejto pomoci nesmie zabúdať na zamestnancov, dôchodcov, mladé rodiny či zdravotne postihnutých ľudí. Mali by byť podľa neho zachované všetky sociálne záruky.

„S veľkým nepokojom vnímam rozpory vo vládnej koalícii. Jedno hovorí minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) a druhé premiér Igor Matovič (OĽaNO),“ povedal exminister práce. Krajniak v tejto súvislosti zdôraznil, že hnutie Sme rodina je vo vládnej koalícii prvkom, ktorý sa snaží zachovávať a chrániť sociálne slabších. „Všetky opatrenia, ktoré idú z ministerstva práce, sú zamerané na vyplácanie miezd zamestnancov,“ uzavrel minister práce.