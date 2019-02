Ministerstvo reaguje na problém amputácii pre tzv. diabetickú nohu, snaží sa o systémové riešenia

BRATISLAVA 20. februára (WebNoviny.sk) – Ministerstvo zdravotníctva SR (MZ) sa snaží o nastavenie systémových krokov, ktoré by pomohli zlepšiť situáciu pri probléme amputácií pre tzv. diabetickú nohu.

Ministerstvo o tom informovalo v reakcii na utorkové vyhlásenie predsedu Slovenskej asociácie dodávateľov zdravotníckych pomôcok SK+MED Vladimír Mičietu, ktorý na stretnutí s novinármi uviedol, že počet amputácií končatín pre diabetickú nohu na Slovensku stúpa.

Podľa asociácie dodávateľov zdravotníckych pomôcok, v záujme zastavenia negatívneho trendu by malo byť prioritou zdravotných poisťovní a ministerstva zdravotníctva zefektívniť manažment pacientov.

Manažment pacienta v skorom štádiu

Ministerstvo vo svojom stanovisku uviedlo, že problematiku konzultuje aj s hlavnou odborníčkou MZ SR pre diabetológiu, poruchy látkovej premeny a výživy Zuzanou Némethyovou, ktorá zadefinovala oblasti, na ktorých by bolo potrebné v budúcnosti zapracovať.

Podľa odborníčky treba napríklad zabezpečiť regionálne dostupné chirurgické pracoviská, ktoré by starostlivosť o infikované defekty realizovali a týchto nákladných pacientov podľa potreby aj hospitalizovali. Tiež by bolo vhodné zriadenie podiatrických ambulancií či rozšírenie siete angiologických ambulancií pre včasnú diagnostiku.

MZ tiež spolu so svojím Inštitútom zdravotnej politiky dlhodobo pracuje na prehodnotení verejnej minimálnej siete, ktorá by reflektovala potreby jednotlivých regiónov. Aj rezort vníma, že jedným z krokov ako zvrátiť trend amputácií, je manažment pacienta v skorom štádiu. Podľa MZ by sa tak malo robiť u všeobecného lekára, ktorému by sa mohli zvýšiť kompetencie.

Nedodržiavanie liečebného režimu

Zdravotná poisťovňa Dôvera v reakcii uviedla, že pre diabetikov pripravili program manažmentu pacienta s názvom DôveraPomáha diabetikom. Ten je zameraný na bezplatné vzdelávanie diabetikov 2. typu a prediabetikov, tiež na dôkladnú starostlivosť o pacientov v diabetologických ambulanciách a na lepšiu spoluprácu medzi lekármi – špecialistami. Poisťovňa tiež zriadila bezplatnú poradenskú telefonickú službu Dialinka.

Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) pripomenula, že amputácia končatiny je následkom zlého manažmentu pacienta s diabetom alebo nedodržiavania liečebného režimu zo strany pacienta.

Poisťovňa taktiež považuje presné definovanie manažmentu pacienta s diabetom za kľúčové. Vníma ako dôležitú prípravu diagnosticko-terapeutického štandardu, ktorý by mal stanoviť kompetencie všetkých lekárov zapojených do procesu diagnostiky a liečby pacienta, tento štandard pripravuje MZ.

“VšZP zvyšuje kompetencie všeobecných lekárov, aby sme špecialistov odbremenili od rutinných vyšetrení a tí sa mohli venovať náročnejším prípadom,” uviedla hovorkyňa poisťovne Jana Martanovičová. Prerozdelenie kompetencií medzi všeobecného lekára a diabetológa podľa nej vytvára priestor na to, aby sa diabetológ mohol viac venovať pacientom s komplikovaným zdravotným stavom.

Pacient by mal pokyny lekára dodržiavať

Podľa poisťovne Union je starostlivosť o diabetických pacientov plne v kompetencii lekára – diabetológa. Edukácia pacienta o samotnom ochorení, režimových opatreniach a možnostiach liečby je podľa poisťovne základnou náplňou práce diabetológa.

“Dôležité však je aj to, aby sám pacient rady a pokyny lekára dodržiaval,” uviedol hovorca Union Matej Neumann. Ako informoval, pacienti s diabetom dostávajú adekvátnu zdravotnú starostlivosť, majú dostatočný prístup k pomôckam a inováciám.

“Naši poistenci majú k dispozícii ešte pred využitím invazívnych riešení aj sieť našich zmluvných pracovísk hyperbarickej oxygenoterapie, ktorá má v liečbe diabetickej nohy veľmi dobré výsledky,” dodal.