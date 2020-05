Ministerstvo rieši nárok ošetrovného pre rodičov, ktorí nechajú deti doma aj po otvorení škôl

Ministerstvo práce a sociálnych vecí sa zaoberá otázkou, či rodičia, ktorí nechajú svoje deti doma aj po plánovanom otvorení škôl a škôlok, budú mať naďalej nárok na pandemické ošetrovné. Riešenie tejto situácie zatiaľ nie je jasné.

„Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny s Ministerstvom školstva rieši aj túto súvislosť s plánovaným dobrovoľným otvorením zariadení a vyplácania mimoriadnej pandemickej OČR rodičom detí, ktorí by sa rozhodli možnosť nevyužiť a nechali by svoje deti zatiaľ doma,“ uviedol pre agentúru SITA hovorca rezortu práce a sociálnych vecí Michal Stuška. O výsledku týchto rokovaní bude podľa neho ministerstvo práce rodičov informovať v čo najväčšom predstihu.

Podľa súčasného znenia zákona má rodič nárok na tzv, pandemické ošetrovné vtedy, ak sa stará o dieťa do dovŕšenia jedenásteho roku veku a predškolské zariadenie alebo škola, ktorú dieťa navštevuje, boli rozhodnutím príslušných orgánov uzavreté alebo v nich bolo nariadené karanténne opatrenie. Ak by sa škôlky a školy otvorili, rodičia by nárok na pandemickú OČR stratili.

Rodičia si môžu vybrať

O otváraní škôl a škôlok by sa malo rozhodnúť v pondelok 18. mája. Rodičia si budú môcť dobrovoľne vybrať, či dieťa nechajú doma alebo ho pošlú do škôlky či školy, uviedol v utorok na tlačovej besede premiér Igor Matovič. Žiaden rodič by tak nemal byť nútený poslať dieťa do škôlky alebo školy.

„Počíta sa s tým, že nie všetci rodičia pošlú svoje deti do škôlky, tým pádom nebudú všetky deti v škôlke. Zároveň počítame s tým, že bude maximálny počet detí na jednu triedu či skupinu 12,“ uviedol. Presný termín otvárania škôl odmietol povedať, keďže sa o tom má rozhodnúť v pondelok 18. mája.

Minister školstva Branislav Gröhling (SaS) na stredajšej tlačovej besede upozornil na to, že v prípade znovuotvorenia materských škôl v júni nebudú ich zriaďovatelia schopní uspokojiť všetkých rodičov, ktorí by chceli dať svoje deti opäť do škôlok. Dôvodom budú priestorové obmedzenia a opatrenia súvisiace s ochranou zdravia.

Počet detí v triedach bude limitovaný

„Ešte diskutujeme o tom, či dokážeme zadefinovať skupiny detí, ktoré by mohli vstúpiť do materských škôl,“ povedal minister. Počet detí v triedach bude po otvorení škôlok limitovaný.

Ako sa budú vyberať deti, ktoré sa budú môcť vrátiť, zatiaľ nebolo určené. V prípade žiakov prvého stupňa základných škôl nebude podľa neho problém, pretože priestory budú bez žiakov druhého stupňa dostatočné.

Parlament koncom marca tohto roka schválil novelu zákona o sociálnom poistení, ktorou sa zaviedlo takzvané pandemické ošetrovné. Ošetrovné, takzvané OČR, sa podľa tejto novely vypláca celé obdobie starostlivosti o dieťa počas uzatvorenia škôlok a škôl, ak ide o dieťa do 11 rokov veku.

Ministerstvo práce a sociálnych vecí predpokladalo, že pandemické ošetrovné v tomto roku dostane 200-tisíc rodičov s celkovou dĺžkou trvania 101 dní a priemernou dennou sumou 15,8 eura.