Ministerstvo vnútra sa pripravuje na utečeneckú vlnu z Ukrajiny. Mikulec priblížil, aké sú naše kapacity

Ministerstvo vnútra SR na Výbore Národnej rady SR pre obranu a bezpečnosť predstavilo časť vypracovaných plánov pre prípadnú utečeneckú vlnu z Ukrajiny.

Jeho zástupcovia na branno-bezpečnostnom výbore uviedli, že v prípade príchodu do 500 utečencov denne by sa mohli zriadiť na hraniciach hotspoty a Slovensko by vedelo ubytovať okolo 3 800 osôb.

Podpora policajného zboru

Ak by na Slovensko prichádzalo denne viac ľudí, mohli by sa podľa nich využívať komerčné ubytovacie zariadenia na východe Slovenska, ktorých kapacita je okolo 30-tisíc osôb.

Štátny tajomník Ministerstva obrany SR Marián Majer na výbore oznámil, že Slovensko v súvislosti so situáciou na Ukrajine sprísňuje niektoré opatrenia, ktoré sa týkajú ochrany strategických objektov. Zároveň komunikujú s ministerstvom vnútra o potencionálnej podpore policajného zboru.

Modul núdzového ubytovania

Štátny tajomník MV SR Vendelín Leitner vysvetlil, že kapacita zariadení v pôsobnosti ministerstva vnútra je nastavená na príchod 20 osôb denne v priebehu 40 dní až do naplnenia kapacít troch azylových zariadení, čo je cca 830 osôb.

Priestory je však možno rozšíriť o ďalších 500 miest, ak sa využije modul núdzového ubytovania. V prípade zvýšeného príchodu migrantov, teda ak príde 100 osôb denne, vie rezort v priebehu 14 dní zväčšiť kapacitu azylových zariadení o ďalších 270 núdzových lôžok.

Azylové centrá

Minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO) po stredajšom rokovaní vlády pripomenul, že ľudia z Ukrajiny môžu prísť na Slovensko na základe pasu a následne môžu ostať a pohybovať sa po území celej Európskej únie po dobi 90 dní. V prípade potreby ich Slovensko môže umiestniť do azylových centier alebo zariadení rezortu vnútra.

Pokiaľ ide o samotnú hranicu s Ukrajinou, podľa Mikulca zatiaľ Slovensko neeviduje „zvýšený tlak“ zo susedného štátu. V prípade potreby by však v rámci pomoci mohli byť povolaní príslušníci ozbrojených síl alebo zložky z iných členských štátov Európskej únie. „Sme pripravení vo viacerých scenároch, máme spravené plány, komunikujeme s partnermi,“ doplnil minister.